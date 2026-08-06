Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/18-4 M ST Classic
Stacjonarne, wytrzymałe urządzenie wysokociśnieniowe ze stalową ramą, trwałą pompą korbowodową i 4-biegunowym silnikiem wolnoobrotowym zapewniającym niezawodną i bezobsługową pracę.
Kärcher HD 9/18-4 M ST Classic to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe charakteryzujące się solidną konstrukcją i wysokiej jakości podzespołami. Wszechstronne w użyciu, to urządzenie klasy średniej doskonale nadaje się do czyszczenia pojazdów, zakładów produkcyjnych i maszyn rolniczych. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra i funkcją ssania obsługuje temperatury wody do 60 °C i umożliwia regulację ilości wody oraz ciśnienia roboczego. Wolnoobrotowy silnik 4-biegunowy zmniejsza zużycie pompy, która jest dodatkowo chroniona przez zintegrowany filtr wody. Wszystkie ważne podzespoły są łatwo dostępne dzięki modułowej konstrukcji, która upraszcza konserwację. Przemyślaną konstrukcję uzupełniają złącza EASY!Lock umożliwiające szybką wymianę akcesoriów i sprytne możliwości przechowywania.
Cechy i zalety
Solidne, stelaż do montażu
- Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
- Mocna, malowana proszkowo stalowa rama.
- Zintegrowane schowki na akcesoria.
Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra
- Wysoka wydajność i skuteczność.
- Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
- Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
4-biegunowy silnik elektryczny o niskiej prędkości obrotowej
- Zmniejszona prędkość obrotowa silnika zmniejsza zużycie pompy.
- Długa żywotność silnika.
- Tylko bardzo niskie wibracje silnika.
Duży, zintegrowany filtr wody
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
- Solidne i trwałe akcesoria.
- Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów.
- Łatwa i intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 415
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 900
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|35 - 180
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|240
|Moc przyłącza (kW)
|6,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|047
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|61
|Waga z opakowaniem (kg)
|69,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|698 x 410 x 498
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.