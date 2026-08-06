HDS 6/14-4 C to wydajne jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe na gorącą wodę w klasie kompaktowej HDS z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym, ekonomicznym trybem eco!efficiency i intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza niezbędne ciśnienie. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z opatentowaną technologią dysz i stalową rurą o długości ponad 1 metra oraz szybkozłączami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje, umożliwiając pracę bez zmęczenia. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Ciśnienie i przepływ wody można dostosować w zależności od zadania i można je regulować bezpośrednio na pistolecie spustowym dzięki sterowaniu serwo. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 6/14-4 C zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna zapewniają wysoką zwrotność. Istniejemożliwość przechowywania akcesoriów.