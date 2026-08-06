Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic

Jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 6/15-4 C Classic w klasie kompaktowej z wytrzymałą pompą korbowodową, solidną ramą z rur stalowych i doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Doskonały stosunek jakości do ceny: jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewania wody HDS 6/15-4 C Classic klasy kompaktowej z mocnym silnikiem 4-biegunowym. Mocna pompa korbowodowa generuje niezbędne ciśnienie i umożliwia wydajne oraz szybkie wykonywanie szerokiego zakresu zadań czyszczenia za pomocą sprawdzonego pistoletu wysokociśnieniowego Classic. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od potrzeb. Zintegrowany filtr wody utrzymuje cząstki zanieczyszczeń z dala od pompy i wydłuża czas przestoju. Gorąca wody skutecznie rozbija nawet smary oraz zmniejsza zużycie środków czyszczących. Wysoce niezawodne i łatwe w konserwacji urządzenie HDS 6/15-4 C Classic zaprojektowano do codziennego użytku w trudnych warunkach, zarówno na placach budowy, jak i w rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym czy transportowym. Solidna rama z rur stalowych zapewnia ochronę przed uderzeniami, a odporne na przebicie koła gwarantują wysoką zwrotność. Maszyna może być również ładowana za pomocą dźwigu dzięki punktowi mocowania. Zbiornik paliwa o pojemności 30 litrów umożliwia bardzo długą pracę. Urządzenie zawiera także praktyczny schowek na akcesoria.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic: Niezawodność
Niezawodność
Solidna pompa z wałem korbowym. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic: Wydajna konstrukcja kotła
Wydajna konstrukcja kotła
Wysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
  • Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
  • Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 300 - 600
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Ciśnienie maksymalne (bar) 200
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 3,6
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 3,9
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 3,2
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 025
Zbiornik paliwa (l) 30
Waga z akcesoriami (kg) 108
Waga z opakowaniem (kg) 118
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1075 x 722 x 915

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standardowa gorąca woda
  • Lanca spryskująca: 840 mm

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15-4 Classic
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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