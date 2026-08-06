Doskonały stosunek jakości do ceny: jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewania wody HDS 6/15-4 C Classic klasy kompaktowej z mocnym silnikiem 4-biegunowym. Mocna pompa korbowodowa generuje niezbędne ciśnienie i umożliwia wydajne oraz szybkie wykonywanie szerokiego zakresu zadań czyszczenia za pomocą sprawdzonego pistoletu wysokociśnieniowego Classic. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od potrzeb. Zintegrowany filtr wody utrzymuje cząstki zanieczyszczeń z dala od pompy i wydłuża czas przestoju. Gorąca wody skutecznie rozbija nawet smary oraz zmniejsza zużycie środków czyszczących. Wysoce niezawodne i łatwe w konserwacji urządzenie HDS 6/15-4 C Classic zaprojektowano do codziennego użytku w trudnych warunkach, zarówno na placach budowy, jak i w rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym czy transportowym. Solidna rama z rur stalowych zapewnia ochronę przed uderzeniami, a odporne na przebicie koła gwarantują wysoką zwrotność. Maszyna może być również ładowana za pomocą dźwigu dzięki punktowi mocowania. Zbiornik paliwa o pojemności 30 litrów umożliwia bardzo długą pracę. Urządzenie zawiera także praktyczny schowek na akcesoria.