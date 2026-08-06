Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA

Wydajne jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe HDS 6/15 CXA z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z trybem eco!efficiency i automatycznym bębnem zawierającym 15-metrowy wąż wysokociśnieniowy Ultra Guard.

Ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika: HDS 6/15 CXA z trybem eco!efficiency to wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej. Wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa wytwarza niezbędne ciśnienie. Automatyczny bęben do zwijania i rozwijania 15-metrowego węża wysokociśnieniowego Ultra Guard z powłoką Teflon®, nawet pod ciśnieniem, zapewnia wysoki komfort i krótki czas konfiguracji. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od zadania. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 6/15 CXA zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość zintegrowanego przechowywania akcesoriów.

Cechy i zalety
Automatyczne nawijanie węża na bęben
  • Odporny na zarysowania wąż Ultra Guard HD z powłoką Teflon®.
Wysoka efektywność
  • Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
  • Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced zapewnia pracę bez zmęczenia, ponieważ do jego utrzymania nie trzeba używać siły.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Bezpieczne użytkowanie
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
Niezawodność
  • System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
  • Praktyczne uchwyty na obudowie.
  • Zintegrowany schowek na dysze.
  • Uchwyt na lancę.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
  • Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
  • Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Duże pokrętło obsługowe
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 260 - 560
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Ciśnienie maksymalne (bar) 200
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 3,4
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 3,1
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (g/h) 2,5
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 025
Zbiornik paliwa (l) 15
Waga z akcesoriami (kg) 104,3
Waga z opakowaniem (kg) 116,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1260 x 650 x 920

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • System tłumienia drgań SDS
  • zintegrowany automatyczny bęben na wąż
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 CXA

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
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