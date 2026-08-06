Ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika: HDS 6/15 CXA z trybem eco!efficiency to wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej. Wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa wytwarza niezbędne ciśnienie. Automatyczny bęben do zwijania i rozwijania 15-metrowego węża wysokociśnieniowego Ultra Guard z powłoką Teflon®, nawet pod ciśnieniem, zapewnia wysoki komfort i krótki czas konfiguracji. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od zadania. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 6/15 CXA zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość zintegrowanego przechowywania akcesoriów.