Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/16 CX
HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Może pracować w trybie eco!efficiency, który redukuje zużycie paliwa. Urządzenie nie posiada regulatora przepływu.
Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone jest do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%. W wyposażeniu bęben na wąż wysokociśnieniowy. Urządzenie nie posiada regulatora przepływu Servo Control.
Cechy i zalety
EkonomiaTryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania. Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Łatwość użyciaDuże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie. Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.
Wygodne w przechowywaniuSchowek na akcesoria Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX). Uchwyt na lancę.
Niezawodność
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
- System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
Mobilność
- Duże koła
- Duże uchwyty na urządzeniu
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|270 - 660
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|4,7
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|4,1
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|3,3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|15
|Waga z akcesoriami (kg)
|111
|Waga z opakowaniem (kg)
|119,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1215 x 650 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- System tłumienia drgań SDS
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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