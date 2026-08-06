Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z pompą korbowodową, mocnym 4-biegunowym silnikiem i solidną ramą z rur stalowych – doskonała cena i wydajność.
Wysoka wytrzymałość i doskonały stosunek ceny do wydajności: urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z mocnym 4-biegunowym silnikiem. Pompa korbowodowa generuje wysokie ciśnienie i umożliwia wydajne oraz szybkie wykonywanie szerokiego zakresu zadań czyszczenia za pomocą sprawdzonego pistoletu wysokociśnieniowego Classic. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od potrzeb. Zintegrowany filtr wody utrzymuje cząstki zanieczyszczeń z dala od pompy i wydłuża czas przestoju. Gorąca wody skutecznie rozbija nawet smary oraz zmniejsza zużycie środków czyszczących. Wysoce niezawodne i łatwe w konserwacji urządzenie HDS 8/18-4 C Classic zaprojektowano do codziennego użytku w trudnych warunkach, zarówno na placach budowy, jak i w rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym czy transportowym. Solidna rama z rur stalowych zapewnia ochronę przed uderzeniami, a odporne na przebicie koła gwarantują wysoką zwrotność. Maszyna może być również ładowana za pomocą dźwigu dzięki punktowi mocowania. Zbiornik paliwa o pojemności 30 litrów umożliwia bardzo długą pracę. Urządzenie zawiera także schowek na akcesoria.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
NiezawodnośćSolidna pompa z wałem korbowym. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Wydajna konstrukcja kotłaWysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
- Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
- Z punktami montażowymi do łatwego transportu i podnoszenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|300 - 800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|235
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|5,5
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,2
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|30
|Waga z akcesoriami (kg)
|123,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|133,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1075 x 722 x 915
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standardowa gorąca woda
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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