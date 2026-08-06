Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z pompą korbowodową, mocnym 4-biegunowym silnikiem i solidną ramą z rur stalowych – doskonała cena i wydajność.

Wysoka wytrzymałość i doskonały stosunek ceny do wydajności: urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z mocnym 4-biegunowym silnikiem. Pompa korbowodowa generuje wysokie ciśnienie i umożliwia wydajne oraz szybkie wykonywanie szerokiego zakresu zadań czyszczenia za pomocą sprawdzonego pistoletu wysokociśnieniowego Classic. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od potrzeb. Zintegrowany filtr wody utrzymuje cząstki zanieczyszczeń z dala od pompy i wydłuża czas przestoju. Gorąca wody skutecznie rozbija nawet smary oraz zmniejsza zużycie środków czyszczących. Wysoce niezawodne i łatwe w konserwacji urządzenie HDS 8/18-4 C Classic zaprojektowano do codziennego użytku w trudnych warunkach, zarówno na placach budowy, jak i w rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym czy transportowym. Solidna rama z rur stalowych zapewnia ochronę przed uderzeniami, a odporne na przebicie koła gwarantują wysoką zwrotność. Maszyna może być również ładowana za pomocą dźwigu dzięki punktowi mocowania. Zbiornik paliwa o pojemności 30 litrów umożliwia bardzo długą pracę. Urządzenie zawiera także schowek na akcesoria.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic: Niezawodność
Niezawodność
Solidna pompa z wałem korbowym. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic: Wydajna konstrukcja kotła
Wydajna konstrukcja kotła
Wysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
  • Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
  • Z punktami montażowymi do łatwego transportu i podnoszenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 300 - 800
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar) 235
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 5,5
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 5,2
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 4,2
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 30
Waga z akcesoriami (kg) 123,7
Waga z opakowaniem (kg) 133,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1075 x 722 x 915

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standardowa gorąca woda
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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