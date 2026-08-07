Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/17-4 C Classic
Klasyczna wersja w klasie kompakt koncentruje się na podstawowych funkcjach i wyposażeniu, ale wciąż pozostaje w profesjonalnej jakości i niezawodności dla długotrwałej pracy.
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody, w atrakcyjnej cenie. Posiada montowany na wejściu filtr wody, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną, a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Urządzenie podgrzewa wodę maksymalnie do 80°C.
Cechy i zalety
EkonomiaTryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania. Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%.
Łatwość użyciaDuże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie. Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.
Wygodne w przechowywaniuSchowek na akcesoria Praktyczne uchwyty na obudowie. Uchwyt na lancę.
Niezawodność
- System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
- Zintegrowany termostat gazów wylotowych wyłącza silnik napędowy, jeśli temperatura gazów przekroczy 300 °C.
Mobilność
- Duże koła
- Duże uchwyty na urządzeniu
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|290 - 900
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|6,5
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|15
|Waga z akcesoriami (kg)
|121
|Waga z opakowaniem (kg)
|129,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 1040 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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