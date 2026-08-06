Najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej, w tym automatyczny bęben na wąż: HDS 9/17-4 CXA z trybem eco!efficiency i funkcją pary. Mocny 4-biegunowy silnik jest chłodzony wodą. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza wysokie ciśnienie. Automatyczny bęben do zwijania i rozwijania 15-metrowego węża wysokociśnieniowego Ultra Guard z powłoką Teflon® zapewnia elastyczność i krótki czas konfiguracji, nawet pod ciśnieniem. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced ze sterowaniem serwo do regulacji ciśnienia i przepływu wody, opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 9/17-4 CXA zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna zapewniają wysoką zwrotność.