Dzięki ekonomicznemu trybowi eco!efficiency, zoptymalizowanej konstrukcji palnika, wężowi wysokociśnieniowemu o długiej żywotności i 2 zbiornikom na detergent z precyzyjnym dozowaniem, myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody HDS 11/18-4 S firmy Kärcher zachwyca wysokim poziomem ekonomiczności i doskonałymi rezultatami czyszczenia. Aby zapewnić maksymalną niezawodność w codziennej pracy, podstawowa jednostka klasy super ma wysokiej jakości komponenty, takie jak chłodzony wodą, wolnoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem. Dopracowana ergonomia i łatwość obsługi HDS 11/18-4 S przejawiają się np. w energooszczędnym pistolecie wysokociśnieniowym EASY!Force Advanced z lancą o długości 1050 mm, serwosterowaniem i opatentowaną technologią dysz, a także przemyślanej koncepcji mobilności ułatwiającej transport maszyny. Dzięki sprawdzonej technologii bezpieczeństwa z filtrem wody, zaworem bezpieczeństwa, wężem SDS i opcjami odkamieniania, komponenty są również skutecznie chronione, co zapewnia wysoką dostępność i długą żywotność maszyny.