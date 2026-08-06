Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S
Podstawowy model w świecie myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody klasy super. Z wolnoobrotowym, 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym i ekonomicznym trybem eco!efficiency.
Dzięki ekonomicznemu trybowi eco!efficiency, zoptymalizowanej konstrukcji palnika, wężowi wysokociśnieniowemu o długiej żywotności i 2 zbiornikom na detergent z precyzyjnym dozowaniem, myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody HDS 11/18-4 S firmy Kärcher zachwyca wysokim poziomem ekonomiczności i doskonałymi rezultatami czyszczenia. Aby zapewnić maksymalną niezawodność w codziennej pracy, podstawowa jednostka klasy super ma wysokiej jakości komponenty, takie jak chłodzony wodą, wolnoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem. Dopracowana ergonomia i łatwość obsługi HDS 11/18-4 S przejawiają się np. w energooszczędnym pistolecie wysokociśnieniowym EASY!Force Advanced z lancą o długości 1050 mm, serwosterowaniem i opatentowaną technologią dysz, a także przemyślanej koncepcji mobilności ułatwiającej transport maszyny. Dzięki sprawdzonej technologii bezpieczeństwa z filtrem wody, zaworem bezpieczeństwa, wężem SDS i opcjami odkamieniania, komponenty są również skutecznie chronione, co zapewnia wysoką dostępność i długą żywotność maszyny.
Cechy i zalety
Wysoka efektywnośćW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoriaWbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający. Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
Dozowanie środka czyszczącego
- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1100
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 18 / 3 - 18
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|6,5
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (g/h)
|5,2
|Moc przyłącza (kW)
|7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|190
|Waga z opakowaniem (kg)
|199,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- System tłumienia drgań SDS
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
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