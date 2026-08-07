Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus

HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further to limitowana czarna edycja profesjonalnej myjki ciśnieniowej bez podgrzewania wody wykonanego w 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: eco!Booster MAX.

Limitowana czarna edycja urządzenia HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, wykonanego w prawie 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, takie jak eco!Booster MAX i oświetlenie LED dyszy, to przyjazne dla środowiska, wydajne urządzenie w klasie super profesjonalnych myjek ciśnieniowych z podgrzewaniem wody. Tryb eco!efficiency, precyzyjny dozownik detergentu, przełącznik serwisowy do regulacji twardości wody i zoptymalizowana konstrukcja palnika umożliwiają ekonomiczną pracę przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych efektów czyszczenia. Wynika to w szczególności z wyjątkowej wydajności pompy, opatentowanej technologii dysz, ceramicznych tłoków i turbodmuchawy. Intuicyjna koncepcja obsługi z wyświetlaczami LED sprawia, że urządzenie jest łatwe w użyciu, a dwie rolki skrętne, duże koła z gumowymi oponami i ergonomiczne uchwyty do pchania zapewniają łatwy transport. Konserwacja i serwisowanie są również łatwe: wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne, a ważne dane operacyjne można wygodnie odzyskać.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus: Ekonomia
Ekonomia
W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus: Niezawodność
Niezawodność
System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie. Możliwość wyświetlenia czasu pracy i interwałów serwisowych.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Maksymalna wydajność
  • Wysokowydajna technologia palnika.
  • 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
  • Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Dokładne czyszczenie nawet w słabych warunkach oświetleniowych dzięki mocnemu oświetleniu LED dyszy.
  • Wyższa wydajność czyszczenia przy jednoczesnej oszczędności wody i energii dzięki eco!Booster MAX.
  • Konstrukcja w 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Dokładne czyszczenie nawet w słabych warunkach oświetleniowych dzięki mocnemu oświetleniu LED dyszy.
  • Wyższa wydajność czyszczenia przy jednoczesnej oszczędności wody i energii dzięki eco!Booster MAX.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 550 - 1100
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 5,9
Moc przyłącza (kW) 8
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 25
Waga z akcesoriami (kg) 160,5
Waga z opakowaniem (kg) 170,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • eco!Booster
  • Lanca wysokociśnieniowa

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
  • System tłumienia drgań SDS
  • Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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