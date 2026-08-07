Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 11/18-4 S eB Plus
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further to limitowana czarna edycja profesjonalnej myjki ciśnieniowej bez podgrzewania wody wykonanego w 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: eco!Booster MAX.
Limitowana czarna edycja urządzenia HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, wykonanego w prawie 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, takie jak eco!Booster MAX i oświetlenie LED dyszy, to przyjazne dla środowiska, wydajne urządzenie w klasie super profesjonalnych myjek ciśnieniowych z podgrzewaniem wody. Tryb eco!efficiency, precyzyjny dozownik detergentu, przełącznik serwisowy do regulacji twardości wody i zoptymalizowana konstrukcja palnika umożliwiają ekonomiczną pracę przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych efektów czyszczenia. Wynika to w szczególności z wyjątkowej wydajności pompy, opatentowanej technologii dysz, ceramicznych tłoków i turbodmuchawy. Intuicyjna koncepcja obsługi z wyświetlaczami LED sprawia, że urządzenie jest łatwe w użyciu, a dwie rolki skrętne, duże koła z gumowymi oponami i ergonomiczne uchwyty do pchania zapewniają łatwy transport. Konserwacja i serwisowanie są również łatwe: wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne, a ważne dane operacyjne można wygodnie odzyskać.
Cechy i zalety
EkonomiaW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
NiezawodnośćSystem tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie. Możliwość wyświetlenia czasu pracy i interwałów serwisowych.
Zrównoważony rozwój
Maksymalna wydajność
- Wysokowydajna technologia palnika.
- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
- Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Dokładne czyszczenie nawet w słabych warunkach oświetleniowych dzięki mocnemu oświetleniu LED dyszy.
- Wyższa wydajność czyszczenia przy jednoczesnej oszczędności wody i energii dzięki eco!Booster MAX.
- Konstrukcja w 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Dokładne czyszczenie nawet w słabych warunkach oświetleniowych dzięki mocnemu oświetleniu LED dyszy.
- Wyższa wydajność czyszczenia przy jednoczesnej oszczędności wody i energii dzięki eco!Booster MAX.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|550 - 1100
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,9
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|160,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|170,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- eco!Booster
- Lanca wysokociśnieniowa
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- System tłumienia drgań SDS
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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