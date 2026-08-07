Limitowana czarna edycja urządzenia HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, wykonanego w prawie 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, takie jak eco!Booster MAX i oświetlenie LED dyszy, to przyjazne dla środowiska, wydajne urządzenie w klasie super profesjonalnych myjek ciśnieniowych z podgrzewaniem wody. Tryb eco!efficiency, precyzyjny dozownik detergentu, przełącznik serwisowy do regulacji twardości wody i zoptymalizowana konstrukcja palnika umożliwiają ekonomiczną pracę przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych efektów czyszczenia. Wynika to w szczególności z wyjątkowej wydajności pompy, opatentowanej technologii dysz, ceramicznych tłoków i turbodmuchawy. Intuicyjna koncepcja obsługi z wyświetlaczami LED sprawia, że urządzenie jest łatwe w użyciu, a dwie rolki skrętne, duże koła z gumowymi oponami i ergonomiczne uchwyty do pchania zapewniają łatwy transport. Konserwacja i serwisowanie są również łatwe: wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne, a ważne dane operacyjne można wygodnie odzyskać.