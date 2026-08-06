Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody klasy super wyróżnia się wysokim natężeniem przepływu i zaawansowanymi funkcjami wyposażenia, takimi jak automatyczny bęben na wąż z 20-metrowym wężem wysokociśnieniowym Ultra Guard.

Do 50% szybszy czas konfiguracji i bardzo ergonomiczna praca: Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 12/18-4 SXA z funkcją podgrzewania wody marki Kärcher klasy super zawiera zintegrowany automatyczny zwijacz węża wraz z wężem wysokociśnieniowym Ultra Guard. Rozwiązanie to umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°. Wolnoobrotowy, chłodzony wodą, 4-biegunowy silnik elektryczny i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem zapewniają niezawodną i bezpieczną pracę. Ponadto ekonomiczny tryb eco!efficiency i zoptymalizowana konstrukcja palnika zapewniają maksymalną oszczędność. Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku i energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z 1050-milimetrową lancą spryskującą, serwosterowaniem i opatentowaną technologią dysz, HDS 12/18-4 SXA oferuje również maksymalną łatwość obsługi. Przemyślana koncepcja mobilności, 2 zbiorniki detergentu z precyzyjnym dozowaniem, opcje odkamieniania, sprawdzona technologia bezpieczeństwa, wysoka łatwość konserwacji i ergonomiczne przechowywanie akcesoriów uzupełniają kompleksowy pakiet urządzenia.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA: Automatyczne nawijanie węża na bęben
Automatyczne nawijanie węża na bęben
Umożliwia skrócenie czasu przygotowania do pracy do ponad 50%.  Umożliwia zwijanie i rozwijanie węża pod kątem do 45°, nawet pod ciśnieniem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA: Wysoka efektywność
Wysoka efektywność
W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA: Maksymalna wydajność
Maksymalna wydajność
Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Bezpieczne użytkowanie
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
  • Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
  • Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Łatwa zmiana środka czyszczącego.
  • Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
  • Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego zapewnia jego mniejsze zużycie.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
  • Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Stopień pary można regulować za pomocą bezstopniowej regulacji ciśnienia/przepływu na pompie
  • Prosta i intuicyjna obsługa trybów pracy za pomocą jednego pokrętła
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1200
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 7,7
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (g/h) 6,1
Moc przyłącza (kW) 8
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 25
Waga z akcesoriami (kg) 198
Waga z opakowaniem (kg) 210,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1210

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • zintegrowany automatyczny bęben na wąż
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Praca na dwóch lancach jako opcja
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
  • System tłumienia drgań SDS
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4SXA

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
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