Do 50% szybszy czas konfiguracji i bardzo ergonomiczna praca: Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 12/18-4 SXA z funkcją podgrzewania wody marki Kärcher klasy super zawiera zintegrowany automatyczny zwijacz węża wraz z wężem wysokociśnieniowym Ultra Guard. Rozwiązanie to umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°. Wolnoobrotowy, chłodzony wodą, 4-biegunowy silnik elektryczny i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem zapewniają niezawodną i bezpieczną pracę. Ponadto ekonomiczny tryb eco!efficiency i zoptymalizowana konstrukcja palnika zapewniają maksymalną oszczędność. Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku i energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z 1050-milimetrową lancą spryskującą, serwosterowaniem i opatentowaną technologią dysz, HDS 12/18-4 SXA oferuje również maksymalną łatwość obsługi. Przemyślana koncepcja mobilności, 2 zbiorniki detergentu z precyzyjnym dozowaniem, opcje odkamieniania, sprawdzona technologia bezpieczeństwa, wysoka łatwość konserwacji i ergonomiczne przechowywanie akcesoriów uzupełniają kompleksowy pakiet urządzenia.