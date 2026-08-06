Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic
Niezawodne urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody, o doskonałym stosunku ceny do wydajności, wyposażone w wysokiej jakości pompę korbowodową oraz solidną stalową ramę.
Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 13/20-4 S Classic, opracowane do użytku w trudnych warunkach, takich jak place budowy, rolnictwo lub przemysł motoryzacyjny i transportowy. Wyróżnia się nieskomplikowaną obsługą i bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki otwartej konstrukcji z solidną stalową ramą, wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne. Sercem tego urządzenia jest potężna mosiężna pompa korbowodowa. Niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny zapewnia bezpieczną i długotrwałą pracę. Ciśnienie robocze i przepływ wody można wygodnie regulować bezpośrednio na pompie. Dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa można z łatwością wykonywać nawet bardzo czasochłonne zadania. Standardowy pistolet wysokociśnieniowy Classic zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
NiezawodnośćZawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Wydajna konstrukcja kotłaWysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
- Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
- Z punktami montażowymi do łatwego transportu i podnoszenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|600 - 1300
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|8,9
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Moc przyłącza (kW)
|9,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|30
|Waga z akcesoriami (kg)
|157
|Waga z opakowaniem (kg)
|167
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1075 x 722 x 915
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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