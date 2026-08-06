Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic

Niezawodne urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody, o doskonałym stosunku ceny do wydajności, wyposażone w wysokiej jakości pompę korbowodową oraz solidną stalową ramę.

Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 13/20-4 S Classic, opracowane do użytku w trudnych warunkach, takich jak place budowy, rolnictwo lub przemysł motoryzacyjny i transportowy. Wyróżnia się nieskomplikowaną obsługą i bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki otwartej konstrukcji z solidną stalową ramą, wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne. Sercem tego urządzenia jest potężna mosiężna pompa korbowodowa. Niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny zapewnia bezpieczną i długotrwałą pracę. Ciśnienie robocze i przepływ wody można wygodnie regulować bezpośrednio na pompie. Dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa można z łatwością wykonywać nawet bardzo czasochłonne zadania. Standardowy pistolet wysokociśnieniowy Classic zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic: Niezawodność
Niezawodność
Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic: Wydajna konstrukcja kotła
Wydajna konstrukcja kotła
Wysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
  • Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
  • Z punktami montażowymi do łatwego transportu i podnoszenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 600 - 1300
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 8,9
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 7,2
Moc przyłącza (kW) 9,5
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 30
Waga z akcesoriami (kg) 157
Waga z opakowaniem (kg) 167
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1075 x 722 x 915

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S Classic

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
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