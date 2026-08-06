Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 13/20-4 S Classic, opracowane do użytku w trudnych warunkach, takich jak place budowy, rolnictwo lub przemysł motoryzacyjny i transportowy. Wyróżnia się nieskomplikowaną obsługą i bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki otwartej konstrukcji z solidną stalową ramą, wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne. Sercem tego urządzenia jest potężna mosiężna pompa korbowodowa. Niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny zapewnia bezpieczną i długotrwałą pracę. Ciśnienie robocze i przepływ wody można wygodnie regulować bezpośrednio na pompie. Dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa można z łatwością wykonywać nawet bardzo czasochłonne zadania. Standardowy pistolet wysokociśnieniowy Classic zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie.