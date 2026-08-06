Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody klasy upright. Cechuje się zwartą, pionowa konstrukcją. Dzięki specjalnej budowie jest wyjątkowo mobilne.

HDS 5/15 UX Plus dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody. Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus: Zintegrowany bęben na wąż
Zintegrowany bęben na wąż
Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Wysoka ergonomia pracy Szybka gotowość do pracy.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus: Zwarta, pionowa konstrukcja
Zwarta, pionowa konstrukcja
Łatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus: Duży filtr wody
Duży filtr wody
Chroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.
Kompaktowa konstrukcja
  • Oszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu.
  • Pompa i zbiornik paliwa zapobiegające rozlewaniu do transportu poziomego.
  • Idealne również do mniejszych pojazdów serwisowych.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 450
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 110 / 11
Temperatura (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 2,2
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 2,4
Zbiornik paliwa (l) 6,5
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 80,5
Waga z opakowaniem (kg) 89,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 618 x 1163 x 994

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 UX Plus
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.