Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Łatwe w obsłudze, stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe o wysokim przepływie 1000 l/h. Solidny i wysokiej jakości sprzęt – idealny dla rolnictwa lub przemysłu spożywczego.
To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody imponuje bezproblemową obsługą, przepływem 1000 l/h, ciśnieniem 190 barów oraz temperaturą wlotową wody do 85°C. Pompę chroni duży filtr wody. Nie tylko instalacja, ale także obsługa i konserwacja są proste i przyjazne dla użytkownika. Elektroniczny monitoring i wskaźnik błędu gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Dzięki 4-biegunowemu, wolnoobrotowemu silnikowi elektrycznemu urządzenie charakteryzuje się długą żywotnością, a pompa korbowodowa z wysokiej jakości mosiężną głowicą cylindra oraz rama i obudowa ze stali nierdzewnej sprawiają, że urządzenie jest wytrzymałe. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia. Detergent może być również zasysany i dozowany za pomocą zaworu. Dostępny jest również wskaźnik pustego zbiornika. Urządzenie dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalnego sterowania.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenieZbiornik z zaworem, ochroną przed osadzaniem się kamienia i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Solidne i wytrzymałe urządzenieBardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Łatwa w użyciu
- Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
- Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
- Diody LED wskazują istotne stany pracy
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
- Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika
- System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
- Dozownik detergentu po stronie ssącej.
Wytrzymała konstrukcja
- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
- Zastosowanie gorącej wody zdecydowanie zwiększa skuteczność czyszczenia.
Duży, zintegrowany filtr wody
- Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Łatwy montaż i konserwacja
- Wszystkie elementy są szybko i łatwo dostępne na potrzeby serwisu.
- Szybka i ekonomiczna instalacja.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
- Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|250 / 25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|85
|Moc przyłącza (kW)
|7
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|89
|Waga z opakowaniem (kg)
|98,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Pompa wysokiego ciśnienia
- System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony powietrzem
Zastosowania
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
- Rolnictwo
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
- Przemysł
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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