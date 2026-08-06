Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H

Łatwe w obsłudze, stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe o wysokim przepływie 1000 l/h. Solidny i wysokiej jakości sprzęt – idealny dla rolnictwa lub przemysłu spożywczego.

To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody imponuje bezproblemową obsługą, przepływem 1000 l/h, ciśnieniem 190 barów oraz temperaturą wlotową wody do 85°C. Pompę chroni duży filtr wody. Nie tylko instalacja, ale także obsługa i konserwacja są proste i przyjazne dla użytkownika. Elektroniczny monitoring i wskaźnik błędu gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Dzięki 4-biegunowemu, wolnoobrotowemu silnikowi elektrycznemu urządzenie charakteryzuje się długą żywotnością, a pompa korbowodowa z wysokiej jakości mosiężną głowicą cylindra oraz rama i obudowa ze stali nierdzewnej sprawiają, że urządzenie jest wytrzymałe. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia. Detergent może być również zasysany i dozowany za pomocą zaworu. Dostępny jest również wskaźnik pustego zbiornika. Urządzenie dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalnego sterowania.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Zbiornik z zaworem, ochroną przed osadzaniem się kamienia i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H: Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Łatwa w użyciu
  • Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
  • Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
  • Diody LED wskazują istotne stany pracy
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
  • Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika
  • System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
  • Dozownik detergentu po stronie ssącej.
Wytrzymała konstrukcja
  • Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
  • Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
  • Zastosowanie gorącej wody zdecydowanie zwiększa skuteczność czyszczenia.
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Łatwy montaż i konserwacja
  • Wszystkie elementy są szybko i łatwo dostępne na potrzeby serwisu.
  • Szybka i ekonomiczna instalacja.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
  • Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 50 - 190 / 5 - 19
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 250 / 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 85
Moc przyłącza (kW) 7
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 89
Waga z opakowaniem (kg) 98,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Pompa wysokiego ciśnienia
  • System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony powietrzem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/19-4 ST H
Zastosowania
  • Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
  • Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
  • Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
  • Rolnictwo
  • Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
  • Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
  • Przemysł
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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