To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody imponuje bezproblemową obsługą, przepływem 1000 l/h, ciśnieniem 190 barów oraz temperaturą wlotową wody do 85°C. Pompę chroni duży filtr wody. Nie tylko instalacja, ale także obsługa i konserwacja są proste i przyjazne dla użytkownika. Elektroniczny monitoring i wskaźnik błędu gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Dzięki 4-biegunowemu, wolnoobrotowemu silnikowi elektrycznemu urządzenie charakteryzuje się długą żywotnością, a pompa korbowodowa z wysokiej jakości mosiężną głowicą cylindra oraz rama i obudowa ze stali nierdzewnej sprawiają, że urządzenie jest wytrzymałe. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia. Detergent może być również zasysany i dozowany za pomocą zaworu. Dostępny jest również wskaźnik pustego zbiornika. Urządzenie dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalnego sterowania.