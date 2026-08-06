Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S ST Classic jest idealnym wyborem do trudnych warunków pracy. Zapewnia doskonałe połączenie wysokiej wydajności czyszczenia z niezwykle prostą obsługą i konserwacją oraz możliwością montażu stalowej ramy do ściany lub posadzki. Na wytrzymałej, stalowej ramie pracuje niskoobrotowy 4-biegunowy silnik o mocy 8 kW z automatycznym wyłącznikiem i chłodzeniem powietrzem/wodą. Mosiężna pompa korbowodowa wytwarza ciśnienie robocze do 210 barów i zapewnia wydajność tłoczenia na poziomie 1000 litrów na godzinę. Łatwy w czyszczeniu filtr wody niezawodnie chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Urządzenie wyposażone jest w szeroką gamę akcesoriów – standardowy pistolet wysokociśnieniowy, lancę, 10-metrowy wąż wysokociśnieniowy (wszystkie akcesoria ze złączami szybkozłącznymi EASY!Lock) i dyszę power.