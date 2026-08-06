Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Bezproblemowa obsługa, wysokie bezpieczeństwo i wytrzymałość: wydajne stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o wydajności 1000 l/h i ciśnieniu 210 barów.
To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody z temperaturą 60°C na wlocie wody charakteryzuje się wydajnością 1000 l/h i imponującym ciśnieniem roboczym 210 barów. Wysoka wydajność umożliwia ciągłą pracę w trudnych warunkach, na przykład w sektorze rolniczym lub przemysłowym. Solidna obudowa i rama wykonana z malowanej proszkowo stali, stabilna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodnym zapewniają solidność i długą żywotność. Urządzenie zwiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i wskaźnikiem pustego zbiornika. Detergent jest dostarczany przez specjalny wlot z zaworem dozującym, a wskaźnik informuje, gdy zbiornik jest pusty. Urządzenie jest wyposażone w duży przełącznik obrotowy zapewniający wygodną obsługę, a prace instalacyjne i konserwacyjne można również szybko wykonać. Akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy i są dostępne w każdym punkcie użytkowania: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieNiezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
Wysokiej jakości wyposażenieWytrzymała rama i pokrywa wykonane ze stali malowanej proszkowo. Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Prosta obsługaTylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas. Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
Wytrzymała konstrukcja
- Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
- Może być używane w trudnych warunkach pracy.
- Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego
- System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
- Dozownik detergentu po stronie ssącej.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
Możliwość zaawansowanej konfiguracji urządzenia pod użytkownika
- Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
- Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
Duży, zintegrowany filtr wody
- Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
- Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia.
Wskaźnik: kody błędów, stan pracy, częstotliwość konserwacji
- Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
- Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|250 / 25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Moc przyłącza (kW)
|7,5
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|74
|Waga z opakowaniem (kg)
|83,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony wodą
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
- Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
- Firmy budowlane
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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