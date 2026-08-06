Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST

Bezproblemowa obsługa, wysokie bezpieczeństwo i wytrzymałość: wydajne stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o wydajności 1000 l/h i ciśnieniu 210 barów.

To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody z temperaturą 60°C na wlocie wody charakteryzuje się wydajnością 1000 l/h i imponującym ciśnieniem roboczym 210 barów. Wysoka wydajność umożliwia ciągłą pracę w trudnych warunkach, na przykład w sektorze rolniczym lub przemysłowym. Solidna obudowa i rama wykonana z malowanej proszkowo stali, stabilna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodnym zapewniają solidność i długą żywotność. Urządzenie zwiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i wskaźnikiem pustego zbiornika. Detergent jest dostarczany przez specjalny wlot z zaworem dozującym, a wskaźnik informuje, gdy zbiornik jest pusty. Urządzenie jest wyposażone w duży przełącznik obrotowy zapewniający wygodną obsługę, a prace instalacyjne i konserwacyjne można również szybko wykonać. Akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy i są dostępne w każdym punkcie użytkowania: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Wytrzymała rama i pokrywa wykonane ze stali malowanej proszkowo. Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas. Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
Wytrzymała konstrukcja
  • Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
  • Może być używane w trudnych warunkach pracy.
  • Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego
  • System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
  • Dozownik detergentu po stronie ssącej.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
Możliwość zaawansowanej konfiguracji urządzenia pod użytkownika
  • Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
  • Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
  • Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
  • Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia.
Wskaźnik: kody błędów, stan pracy, częstotliwość konserwacji
  • Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
  • Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 50 - 210 / 5 - 21
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 250 / 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Moc przyłącza (kW) 7,5
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 74
Waga z opakowaniem (kg) 83,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony wodą
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 ST
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
  • Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
  • Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
  • Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
  • Firmy budowlane
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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