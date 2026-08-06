Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S ST Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S ST Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało opracowane specjalnie z myślą o intensywnym użytkowaniu w trybie stacjonarnym.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S ST Classic to urządzenie proste w obsłudze, solidne i przeznaczone do stacjonarnej pracy ciągłej. Zapewnia doskonałe połączenie wysokiej wydajności czyszczenia z niezwykle prostą obsługą i konserwacją oraz możliwością montażu stalowej ramy do ściany lub posadzki. Na wytrzymałej, stalowej ramie pracuje niskoobrotowy 4-biegunowy silnik o mocy 8,8 kW z automatycznym wyłącznikiem i chłodzeniem powietrzem/wodą. Mosiężna pompa korbowodowa wytwarza ciśnienie robocze do 180 barów i zapewnia wydajność tłoczenia na poziomie 1300 litrów na godzinę. Pistolet wysokociśnieniowy, lanca, 10-metrowy wąż wysokociśnieniowy są standardowo wyposażone w innowacyjne szybkozłącze EASY!Lock, które zapewnia szybkość i łatwość obsługi. Łatwy w czyszczeniu filtr wody zapewnia skuteczną ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do pompy.

Cechy i zalety
Mocna i niezawodna pompa korbowodowa z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu oraz tłokami z ceramicznymi tulejami
  • Wysoka wydajność i skuteczność.
  • Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
  • Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Solidne, stelaż do montażu
  • Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
  • Mocna, malowana proszkowo stalowa rama.
  • Zintegrowane schowki na akcesoria.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
  • Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów.
  • Solidne i trwałe akcesoria.
  • Łatwy w użyciu
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
  • Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
  • Wysoka niezawodność.
  • Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
Przejrzysty design
  • Duży filtr wody zabezpiecza pompę.
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie.
  • Ilość oraz jakość oleju można łatwo sprawdzić przy pomocy okienka kontrolnego i bagnetu.
Intuicyjna obsługa
  • Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
  • Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
  • Prosta obsługa.
Doskonała elastyczność
  • Bogata gama akcesoriów do różnych zastosowań.
  • Szeroka gama wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań.
  • Krótki czas na wymianę oprzyrządowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 376 - 424
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 50 - 180
Ciśnienie maksymalne (bar) 240
Moc przyłącza (kW) 8,8
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 072
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 48,4
Waga z opakowaniem (kg) 54,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 720 x 522 x 418

Zakres dostawy

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowany filtr wody
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mosiężne przyłącze wody
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S ST Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S ST Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S ST Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S ST Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S ST Classic
Zastosowania
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Idealne do salonów samochodowych, wypożyczalni samochodów i małych stacji obsługi
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
  • Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
  • Przemysł
  • Rolnictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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