Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S ST Classic to urządzenie proste w obsłudze, solidne i przeznaczone do stacjonarnej pracy ciągłej. Zapewnia doskonałe połączenie wysokiej wydajności czyszczenia z niezwykle prostą obsługą i konserwacją oraz możliwością montażu stalowej ramy do ściany lub posadzki. Na wytrzymałej, stalowej ramie pracuje niskoobrotowy 4-biegunowy silnik o mocy 8,8 kW z automatycznym wyłącznikiem i chłodzeniem powietrzem/wodą. Mosiężna pompa korbowodowa wytwarza ciśnienie robocze do 180 barów i zapewnia wydajność tłoczenia na poziomie 1300 litrów na godzinę. Pistolet wysokociśnieniowy, lanca, 10-metrowy wąż wysokociśnieniowy są standardowo wyposażone w innowacyjne szybkozłącze EASY!Lock, które zapewnia szybkość i łatwość obsługi. Łatwy w czyszczeniu filtr wody zapewnia skuteczną ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do pompy.