To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody imponuje temperaturą 60°C na wlocie wody, przepływem 1300 l/h i ciśnieniem roboczym 180 barów. Wysoka wydajność umożliwia ciągłą pracę w trudnych warunkach, na przykład w sektorze rolniczym lub przemysłowym. Solidna obudowa i rama wykonana z malowanej proszkowo stali, stabilna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodnym zapewniają solidność i długą żywotność. Urządzenie zwiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i wskaźnikiem pustego zbiornika. Detergent jest dostarczany przez specjalny wlot z zaworem dozującym, a wskaźnik informuje, gdy zbiornik jest pusty. Urządzenie jest wyposażone w duży przełącznik obrotowy zapewniający wygodną obsługę, a prace instalacyjne i konserwacyjne można również szybko wykonać. Akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy i są dostępne w każdym punkcie użytkowania: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.