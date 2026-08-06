Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Bezproblemowa obsługa, wysokie bezpieczeństwo i wytrzymałość: wydajne stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o wydajności 1300 l/h i ciśnieniu 180 barów.
To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody imponuje temperaturą 60°C na wlocie wody, przepływem 1300 l/h i ciśnieniem roboczym 180 barów. Wysoka wydajność umożliwia ciągłą pracę w trudnych warunkach, na przykład w sektorze rolniczym lub przemysłowym. Solidna obudowa i rama wykonana z malowanej proszkowo stali, stabilna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodnym zapewniają solidność i długą żywotność. Urządzenie zwiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i wskaźnikiem pustego zbiornika. Detergent jest dostarczany przez specjalny wlot z zaworem dozującym, a wskaźnik informuje, gdy zbiornik jest pusty. Urządzenie jest wyposażone w duży przełącznik obrotowy zapewniający wygodną obsługę, a prace instalacyjne i konserwacyjne można również szybko wykonać. Akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy i są dostępne w każdym punkcie użytkowania: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieNiezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
Wysokiej jakości wyposażenieDozownik detergentu po stronie ssącej. Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Diody LED informują o gotowości do pracy, braku wody i interwałach serwisowych.
Prosta obsługa
- Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
- Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
- Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
- Diody LED wskazują istotne stany pracy
Duży, zintegrowany filtr wody
- Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
Solidna konstrukcja pozwala również na pracę w ciężkich warunkach
- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Może być używane w trudnych warunkach pracy.
- Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
Servo Control
- Ciśnienie i przepływ wody można regulować na pistolecie.
- Umożliwia wszechstronne zastosowanie.
- Wszechstronne i elastyczne zastosowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 - 1300
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Moc przyłącza (kW)
|8,8
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|81
|Waga z opakowaniem (kg)
|90,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony wodą
Zastosowania
- Czyszczenie oraz zastosowania w przemyśle spożywczym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
- Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
- Rolnictwo
- Przemysł
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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