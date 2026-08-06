Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST

Bezproblemowa obsługa, wysokie bezpieczeństwo i wytrzymałość: wydajne stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o wydajności 1300 l/h i ciśnieniu 180 barów.

To stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody imponuje temperaturą 60°C na wlocie wody, przepływem 1300 l/h i ciśnieniem roboczym 180 barów. Wysoka wydajność umożliwia ciągłą pracę w trudnych warunkach, na przykład w sektorze rolniczym lub przemysłowym. Solidna obudowa i rama wykonana z malowanej proszkowo stali, stabilna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodnym zapewniają solidność i długą żywotność. Urządzenie zwiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i wskaźnikiem pustego zbiornika. Detergent jest dostarczany przez specjalny wlot z zaworem dozującym, a wskaźnik informuje, gdy zbiornik jest pusty. Urządzenie jest wyposażone w duży przełącznik obrotowy zapewniający wygodną obsługę, a prace instalacyjne i konserwacyjne można również szybko wykonać. Akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy i są dostępne w każdym punkcie użytkowania: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Dozownik detergentu po stronie ssącej. Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST: Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Diody LED informują o gotowości do pracy, braku wody i interwałach serwisowych.
Prosta obsługa
  • Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
  • Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
  • Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
  • Diody LED wskazują istotne stany pracy
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
Solidna konstrukcja pozwala również na pracę w ciężkich warunkach
  • Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
  • Może być używane w trudnych warunkach pracy.
  • Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
Servo Control
  • Ciśnienie i przepływ wody można regulować na pistolecie.
  • Umożliwia wszechstronne zastosowanie.
  • Wszechstronne i elastyczne zastosowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 1300
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 240 / 24
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Moc przyłącza (kW) 8,8
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 81
Waga z opakowaniem (kg) 90,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony wodą
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 ST
Zastosowania
  • Czyszczenie oraz zastosowania w przemyśle spożywczym
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
  • Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
  • Rolnictwo
  • Przemysł
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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