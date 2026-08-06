Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
To solidne, stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe łączy w sobie wysoką wydajność (1700 l/h), prostą obsługę i konserwację, a także kompleksowe wyposażenie. Idealne dla rolnictwa i przemysłu.
Nasze stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody to potężna jednostka o przepływie 1700 l/h i ciśnieniu 120 barów, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciągłego użytkowania w trudnych warunkach pracy, na przykład w przemyśle spożywczym. Na wlocie wody możliwa jest temperatura do 85°C. Zarówno pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra, jak i rama i obudowa ze stali nierdzewnej zapewniają wysoką solidność. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Detergent może być również zasysany i dozowany za pomocą zaworu. Dostępny jest również wskaźnik pustego zbiornika. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy gwarantuje długą żywotność. Instalacja, obsługa i konserwacja zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, urządzenie jest wyposażone w elektroniczny system monitorowania. Produkt uzupełnia szeroka gama akcesoriów, które można wybrać w każdym punkcie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenieZbiornik z zaworem, ochroną przed osadzaniem się kamienia i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. Zaawansowana pompa wysokociśnieniowa dla temperatur wlotowych do 85°C.
Solidne i wytrzymałe urządzenieNiezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Dodatkowa szafa do myjni SB Wash przeznaczona na urządzenie do zmiękczania wody i osmozy.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
Prosta obsługa
- Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
- Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
- Diody LED wskazują istotne stany pracy
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
- Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
- Zdalne sterowanie.
Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika
- System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
- Dozownik detergentu po stronie ssącej.
Solidna konstrukcja pozwala również na pracę w ciężkich warunkach
- Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
- Zastosowanie gorącej wody zdecydowanie zwiększa skuteczność czyszczenia.
- Idealne do wielogodzinnego noszenia.
Duży, zintegrowany filtr wody
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
- Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
- Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
Łatwy montaż i konserwacja
- Wszystkie elementy są szybko i łatwo dostępne na potrzeby serwisu.
- Szybka i łatwa instalacja pozwala obniżyć koszty montażu
- Wyświetlacz kodów błędów i stanu ułatwia serwisowanie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|900 - 1700
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|180 / 18
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|85
|Moc przyłącza (kW)
|7
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|2
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|91
|Waga z opakowaniem (kg)
|100,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Pompa wysokiego ciśnienia
- System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony powietrzem
Zastosowania
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
- Rolnictwo
- Przemysł
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie zimną i gorącą wodą
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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