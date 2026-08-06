Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H

To solidne, stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe łączy w sobie wysoką wydajność (1700 l/h), prostą obsługę i konserwację, a także kompleksowe wyposażenie. Idealne dla rolnictwa i przemysłu.

Nasze stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody to potężna jednostka o przepływie 1700 l/h i ciśnieniu 120 barów, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciągłego użytkowania w trudnych warunkach pracy, na przykład w przemyśle spożywczym. Na wlocie wody możliwa jest temperatura do 85°C. Zarówno pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra, jak i rama i obudowa ze stali nierdzewnej zapewniają wysoką solidność. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Detergent może być również zasysany i dozowany za pomocą zaworu. Dostępny jest również wskaźnik pustego zbiornika. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy gwarantuje długą żywotność. Instalacja, obsługa i konserwacja zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, urządzenie jest wyposażone w elektroniczny system monitorowania. Produkt uzupełnia szeroka gama akcesoriów, które można wybrać w każdym punkcie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Zbiornik z zaworem, ochroną przed osadzaniem się kamienia i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. Zaawansowana pompa wysokociśnieniowa dla temperatur wlotowych do 85°C.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Dodatkowa szafa do myjni SB Wash przeznaczona na urządzenie do zmiękczania wody i osmozy.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H: Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
Prosta obsługa
  • Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
  • Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
  • Diody LED wskazują istotne stany pracy
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
  • Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
  • Zdalne sterowanie.
Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika
  • System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
  • Dozownik detergentu po stronie ssącej.
Solidna konstrukcja pozwala również na pracę w ciężkich warunkach
  • Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
  • Zastosowanie gorącej wody zdecydowanie zwiększa skuteczność czyszczenia.
  • Idealne do wielogodzinnego noszenia.
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
  • Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
  • Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
Łatwy montaż i konserwacja
  • Wszystkie elementy są szybko i łatwo dostępne na potrzeby serwisu.
  • Szybka i łatwa instalacja pozwala obniżyć koszty montażu
  • Wyświetlacz kodów błędów i stanu ułatwia serwisowanie
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 900 - 1700
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 50 - 120 / 5 - 12
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 180 / 18
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 85
Moc przyłącza (kW) 7
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 2
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 91
Waga z opakowaniem (kg) 100,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Pompa wysokiego ciśnienia
  • System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony powietrzem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Zastosowania
  • Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
  • Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
  • Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
  • Rolnictwo
  • Przemysł
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie zimną i gorącą wodą
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.