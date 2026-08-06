Nasze stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody to potężna jednostka o przepływie 1700 l/h i ciśnieniu 120 barów, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciągłego użytkowania w trudnych warunkach pracy, na przykład w przemyśle spożywczym. Na wlocie wody możliwa jest temperatura do 85°C. Zarówno pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra, jak i rama i obudowa ze stali nierdzewnej zapewniają wysoką solidność. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Detergent może być również zasysany i dozowany za pomocą zaworu. Dostępny jest również wskaźnik pustego zbiornika. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy gwarantuje długą żywotność. Instalacja, obsługa i konserwacja zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, urządzenie jest wyposażone w elektroniczny system monitorowania. Produkt uzupełnia szeroka gama akcesoriów, które można wybrać w każdym punkcie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczny reduktor ciśnienia i zdalne sterowanie.