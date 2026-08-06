Do ciągłego użytku w trudnych warunkach pracy – nasze stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe o temperaturze do 60°C na wlocie wody oferuje najwyższej klasy wydajność przy przepływie 1700 l/h i ciśnieniu 150 barów. Pompa wysokociśnieniowa jest chroniona przed zanieczyszczeniami przez duży filtr wody. Rama i obudowa urządzenia wysokociśnieniowego są wykonane ze stali malowanej proszkowo i wraz z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem elektrycznym z chłodzeniem wodą zapewniają długą żywotność. Zawiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho oraz wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Duży przełącznik obrotowy jest łatwy w obsłudze, a instalację i konserwację zaplanowano tak, aby były wyjątkowo przyjazne dla użytkownika. Elektroniczne monitorowanie maszyny i wskaźnik błędu zapewniają doskonałe bezpieczeństwo pracy. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, ale można je wybrać w dowolnym momencie użytkowania. Opcjonalnie akcesoria: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczna redukcja ciśnienia i szeroka gama pilotów zdalnego sterowania.