Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST

Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z pokrywą i ramą wykonaną ze stali malowanej proszkowo. Imponuje wysokim przepływem (1700 l/h), wysokiej jakości wyposażeniem i wysokim bezpieczeństwem pracy.

Do ciągłego użytku w trudnych warunkach pracy – nasze stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe o temperaturze do 60°C na wlocie wody oferuje najwyższej klasy wydajność przy przepływie 1700 l/h i ciśnieniu 150 barów. Pompa wysokociśnieniowa jest chroniona przed zanieczyszczeniami przez duży filtr wody. Rama i obudowa urządzenia wysokociśnieniowego są wykonane ze stali malowanej proszkowo i wraz z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem elektrycznym z chłodzeniem wodą zapewniają długą żywotność. Zawiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho oraz wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Duży przełącznik obrotowy jest łatwy w obsłudze, a instalację i konserwację zaplanowano tak, aby były wyjątkowo przyjazne dla użytkownika. Elektroniczne monitorowanie maszyny i wskaźnik błędu zapewniają doskonałe bezpieczeństwo pracy. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, ale można je wybrać w dowolnym momencie użytkowania. Opcjonalnie akcesoria: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczna redukcja ciśnienia i szeroka gama pilotów zdalnego sterowania.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Wytrzymała rama i pokrywa wykonane ze stali malowanej proszkowo. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST: Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała konstrukcja
Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia. Może być używane w trudnych warunkach pracy. Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
  • Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
Prosta obsługa
  • Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
  • Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
  • Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
  • Bardzo łatwy w czyszczeniu.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Wskaźnik: kody błędów, stan pracy, częstotliwość konserwacji.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
  • Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
  • Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Servo Control
  • Ciśnienie i przepływ wody można regulować na pistolecie.
  • Wszechstronne i elastyczne zastosowania.
  • Różnorodne zastosowania i doskonałe efekty czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 900 - 1700
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 100 - 150 / 10 - 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 210 / 21
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Moc przyłącza (kW) 9
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 2
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 84
Waga z opakowaniem (kg) 93,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony wodą
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Zastosowania
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
  • Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
  • Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
  • Rolnictwo
  • Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
  • Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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