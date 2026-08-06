Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 ST
Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z pokrywą i ramą wykonaną ze stali malowanej proszkowo. Imponuje wysokim przepływem (1700 l/h), wysokiej jakości wyposażeniem i wysokim bezpieczeństwem pracy.
Do ciągłego użytku w trudnych warunkach pracy – nasze stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe o temperaturze do 60°C na wlocie wody oferuje najwyższej klasy wydajność przy przepływie 1700 l/h i ciśnieniu 150 barów. Pompa wysokociśnieniowa jest chroniona przed zanieczyszczeniami przez duży filtr wody. Rama i obudowa urządzenia wysokociśnieniowego są wykonane ze stali malowanej proszkowo i wraz z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem elektrycznym z chłodzeniem wodą zapewniają długą żywotność. Zawiera również zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho oraz wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Duży przełącznik obrotowy jest łatwy w obsłudze, a instalację i konserwację zaplanowano tak, aby były wyjątkowo przyjazne dla użytkownika. Elektroniczne monitorowanie maszyny i wskaźnik błędu zapewniają doskonałe bezpieczeństwo pracy. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, ale można je wybrać w dowolnym momencie użytkowania. Opcjonalnie akcesoria: manometr i licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczna redukcja ciśnienia i szeroka gama pilotów zdalnego sterowania.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieWytrzymała rama i pokrywa wykonane ze stali malowanej proszkowo. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
Wysokiej jakości wyposażenieZbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Wytrzymała konstrukcjaDoskonale nadaje się do codziennego czyszczenia. Może być używane w trudnych warunkach pracy. Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
- Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
Prosta obsługa
- Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie.
- Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
- Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
Duży, zintegrowany filtr wody
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
- Bardzo łatwy w czyszczeniu.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Wskaźnik: kody błędów, stan pracy, częstotliwość konserwacji.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
- Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
- Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Servo Control
- Ciśnienie i przepływ wody można regulować na pistolecie.
- Wszechstronne i elastyczne zastosowania.
- Różnorodne zastosowania i doskonałe efekty czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|900 - 1700
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|210 / 21
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Moc przyłącza (kW)
|9
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|2
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|84
|Waga z opakowaniem (kg)
|93,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony wodą
Zastosowania
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
- Rolnictwo
- Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
- Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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