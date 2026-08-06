Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Łatwe w obsłudze, solidne i wydajne: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o wydajności 800 l/h i ciśnieniu 180 barów do ciągłej pracy w trudnych warunkach.
Nasze urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody do trudnych warunków pracy podczas ciągłego użytkowania stacjonarnego może pracować z temperaturą wody na wlocie do 60°C. Przy ciśnieniu 180 barów i przepływie 800 l/h idealnie nadaje się do czyszczenia maszyn lub zakładów produkcyjnych. Jego sercem jest solidna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wytrzymałość zapewniają mu również obudowa i rama wykonane ze stali malowanej proszkowo. Urządzenie zawiera wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika, a także zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu. Bezpieczną pracę zapewnia elektroniczne monitorowanie, które dostarcza powiadomienia o błędach i okresach konserwacji. Duży przełącznik obrotowy zapewnia wygodną i łatwą obsługę, a instalację i konserwację również zaplanowano z myślą o łatwości obsługi. Rozbudowane akcesoria, takie jak liczniki czasu, zdalne sterowanie lub automatyczny reduktor ciśnienia, nie wchodzą w zakres dostawy i można je dobrać w każdym punkcie użytkowania.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenie4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny. Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie.
Wysokiej jakości wyposażenieZbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Wytrzymała rama i pokrywa wykonane ze stali malowanej proszkowo. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Prosta obsługaTylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas. Czytelne symbole i przejrzysty układ pola roboczego ułatwiają zrozumienie i zwiększają produktywność.
Wytrzymała konstrukcja
- Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Ekonomiczne rozwiązanie.
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
- Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
- Dozownik detergentu po stronie ssącej.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
Duży filtr wody
- Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
- Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia.
Wskaźnik: kody błędów, stan pracy, częstotliwość konserwacji
- Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
- Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Możliwość zaawansowanej konfiguracji urządzenia pod użytkownika
- Opcjonalnie dostępny jest licznik czasu i manometr, a także automatyczny reduktor ciśnienia chroniący akcesoria i rury.
- Opcjonalnie dostępny jest drugi wlot detergentu ze wskaźnikiem pustego zbiornika i zaworem dozującym.
- Urządzenie można także sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|180 / 18
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Moc przyłącza (kW)
|5,5
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|68
|Waga z opakowaniem (kg)
|77,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony wodą
Zastosowania
- Do czyszczenia maszyn i pojazdów
- Rolnictwo
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
- Przemysł
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
- Firmy budowlane
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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