Nasze urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody do trudnych warunków pracy podczas ciągłego użytkowania stacjonarnego może pracować z temperaturą wody na wlocie do 60°C. Przy ciśnieniu 180 barów i przepływie 800 l/h idealnie nadaje się do czyszczenia maszyn lub zakładów produkcyjnych. Jego sercem jest solidna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wytrzymałość zapewniają mu również obudowa i rama wykonane ze stali malowanej proszkowo. Urządzenie zawiera wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika, a także zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu. Bezpieczną pracę zapewnia elektroniczne monitorowanie, które dostarcza powiadomienia o błędach i okresach konserwacji. Duży przełącznik obrotowy zapewnia wygodną i łatwą obsługę, a instalację i konserwację również zaplanowano z myślą o łatwości obsługi. Rozbudowane akcesoria, takie jak liczniki czasu, zdalne sterowanie lub automatyczny reduktor ciśnienia, nie wchodzą w zakres dostawy i można je dobrać w każdym punkcie użytkowania.