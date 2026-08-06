Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST

Łatwe w obsłudze, solidne i wydajne: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o wydajności 800 l/h i ciśnieniu 180 barów do ciągłej pracy w trudnych warunkach.

Nasze urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody do trudnych warunków pracy podczas ciągłego użytkowania stacjonarnego może pracować z temperaturą wody na wlocie do 60°C. Przy ciśnieniu 180 barów i przepływie 800 l/h idealnie nadaje się do czyszczenia maszyn lub zakładów produkcyjnych. Jego sercem jest solidna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra oraz 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wytrzymałość zapewniają mu również obudowa i rama wykonane ze stali malowanej proszkowo. Urządzenie zawiera wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika, a także zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed pracą na sucho wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu. Bezpieczną pracę zapewnia elektroniczne monitorowanie, które dostarcza powiadomienia o błędach i okresach konserwacji. Duży przełącznik obrotowy zapewnia wygodną i łatwą obsługę, a instalację i konserwację również zaplanowano z myślą o łatwości obsługi. Rozbudowane akcesoria, takie jak liczniki czasu, zdalne sterowanie lub automatyczny reduktor ciśnienia, nie wchodzą w zakres dostawy i można je dobrać w każdym punkcie użytkowania.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny. Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Wytrzymała rama i pokrywa wykonane ze stali malowanej proszkowo. Gotowe do podłączenia pilotów zdalnego sterowania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas. Czytelne symbole i przejrzysty układ pola roboczego ułatwiają zrozumienie i zwiększają produktywność.
Wytrzymała konstrukcja
  • Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
  • Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
  • Ekonomiczne rozwiązanie.
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
  • Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
  • Dozownik detergentu po stronie ssącej.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
Duży filtr wody
  • Duży filtr wody zapewniający optymalną ochronę pompy.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
  • Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
  • Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia.
Wskaźnik: kody błędów, stan pracy, częstotliwość konserwacji
  • Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
  • Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Możliwość zaawansowanej konfiguracji urządzenia pod użytkownika
  • Opcjonalnie dostępny jest licznik czasu i manometr, a także automatyczny reduktor ciśnienia chroniący akcesoria i rury.
  • Opcjonalnie dostępny jest drugi wlot detergentu ze wskaźnikiem pustego zbiornika i zaworem dozującym.
  • Urządzenie można także sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 800
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 180 / 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 240 / 24
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Moc przyłącza (kW) 5,5
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 68
Waga z opakowaniem (kg) 77,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony wodą
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST
Zastosowania
  • Do czyszczenia maszyn i pojazdów
  • Rolnictwo
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
  • Przemysł
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
  • Firmy budowlane
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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