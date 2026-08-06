Wytrzymałe, wydajne i łatwe w obsłudze – to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowa bez podgrzewania wody do pracy z wodą o temperaturze do 85°C na wlocie, wyposażone w pompę wysokociśnieniową, idealnie nadaje się do pracy ciągłej w przemyśle spożywczym. Imponuje przepływem na poziomie 800 l/h i ciśnieniem 180 barów. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i przed pracą na sucho dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Dostępny jest również wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Imponuje wytrzymałością dzięki solidnej pompie korbowodowej z mosiężną głowicą cylindra oraz wytrzymałej ramie i obudowie ze stali nierdzewnej. Wolnoobrotowy, elektryczny silnik 4-biegunowy zapewnia długą żywotność, a elektroniczne monitorowanie gwarantuje bezpieczną pracę. Obsługa jest bezproblemowa dzięki dużemu przełącznikowi obrotowemu, a instalacja i konserwacja są również proste i przyjazne dla użytkownika. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalnego sterowania.