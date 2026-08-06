Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H

Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z solidną ramą i pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej. Wydajność 800 l/h i ciśnienie 180 barów, wysokiej jakości wyposażenie i wysokie bezpieczeństwo pracy.

Wytrzymałe, wydajne i łatwe w obsłudze – to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowa bez podgrzewania wody do pracy z wodą o temperaturze do 85°C na wlocie, wyposażone w pompę wysokociśnieniową, idealnie nadaje się do pracy ciągłej w przemyśle spożywczym. Imponuje przepływem na poziomie 800 l/h i ciśnieniem 180 barów. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i przed pracą na sucho dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Dostępny jest również wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Imponuje wytrzymałością dzięki solidnej pompie korbowodowej z mosiężną głowicą cylindra oraz wytrzymałej ramie i obudowie ze stali nierdzewnej. Wolnoobrotowy, elektryczny silnik 4-biegunowy zapewnia długą żywotność, a elektroniczne monitorowanie gwarantuje bezpieczną pracę. Obsługa jest bezproblemowa dzięki dużemu przełącznikowi obrotowemu, a instalacja i konserwacja są również proste i przyjazne dla użytkownika. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalnego sterowania.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Zbiornik z zaworem, ochroną przed osadzaniem się kamienia i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. Urządzenie można także sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie. Czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny jest chłodzony powietrzem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H: Łatwa w użyciu
Łatwa w użyciu
Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia. Diody LED informują o gotowości do pracy, braku wody i interwałach serwisowych.
Solidna konstrukcja pozwala również na pracę w ciężkich warunkach
  • Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
  • Ekonomiczne rozwiązanie.
  • Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika
  • Możliwość płynnego przejścia z jednego środka myjącego na drugi.
  • Dozownik detergentu po stronie ssącej.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
  • Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Duży filtr dokładnego oczyszczania wody zapewniający ochronę pompy.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Łatwy montaż i konserwacja
  • Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
  • Szybka i łatwa instalacja pozwala obniżyć koszty montażu
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
  • Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
  • Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 800
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 240 / 24
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 85
Moc przyłącza (kW) 5,5
Bezpiecznik (A) 16
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Waga z akcesoriami (kg) 75
Waga z opakowaniem (kg) 84,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 605 x 600

Zakres dostawy

  • Servo Control
  • Dysza power
  • Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Pompa wysokiego ciśnienia
  • System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dozowanie RM1
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Bagnet oleju
  • Silnik chłodzony powietrzem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Zastosowania
  • Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
  • Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym
  • Czyszczenie pojazdów
  • Do czyszczenia maszyn i pojazdów
  • Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
  • Rolnictwo
  • Przemysł
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Czyszczenie zimną i gorącą wodą
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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