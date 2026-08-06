Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 ST H
Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z solidną ramą i pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej. Wydajność 800 l/h i ciśnienie 180 barów, wysokiej jakości wyposażenie i wysokie bezpieczeństwo pracy.
Wytrzymałe, wydajne i łatwe w obsłudze – to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowa bez podgrzewania wody do pracy z wodą o temperaturze do 85°C na wlocie, wyposażone w pompę wysokociśnieniową, idealnie nadaje się do pracy ciągłej w przemyśle spożywczym. Imponuje przepływem na poziomie 800 l/h i ciśnieniem 180 barów. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i przed pracą na sucho dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Dostępny jest również wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Imponuje wytrzymałością dzięki solidnej pompie korbowodowej z mosiężną głowicą cylindra oraz wytrzymałej ramie i obudowie ze stali nierdzewnej. Wolnoobrotowy, elektryczny silnik 4-biegunowy zapewnia długą żywotność, a elektroniczne monitorowanie gwarantuje bezpieczną pracę. Obsługa jest bezproblemowa dzięki dużemu przełącznikowi obrotowemu, a instalacja i konserwacja są również proste i przyjazne dla użytkownika. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalnego sterowania.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenieZbiornik z zaworem, ochroną przed osadzaniem się kamienia i zabezpieczeniem przed pracą na sucho. Bardzo wytrzymała rama i pokrywa ze stali nierdzewnej. Urządzenie można także sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Solidne i wytrzymałe urządzenieNiezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Niezawodna i trwała pompa wału korbowego Kärcher o wysokiej wydajności zapewnia optymalne ciśnienie. Czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny jest chłodzony powietrzem.
Łatwa w użyciuTylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia. Diody LED informują o gotowości do pracy, braku wody i interwałach serwisowych.
Solidna konstrukcja pozwala również na pracę w ciężkich warunkach
- Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
- Ekonomiczne rozwiązanie.
- Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wlot detergentu z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika
- Możliwość płynnego przejścia z jednego środka myjącego na drugi.
- Dozownik detergentu po stronie ssącej.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
- Wyłączenie w przypadku braku wody, diody LED: gotowe, serwis, błąd.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Duży, zintegrowany filtr wody
- Duży filtr dokładnego oczyszczania wody zapewniający ochronę pompy.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Łatwy montaż i konserwacja
- Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
- Szybka i łatwa instalacja pozwala obniżyć koszty montażu
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne manometr i licznik czasu.
- Opcjonalnie dostępny automatyczny reduktor ciśnienia.
- Opcjonalnie: drugi wlot z zaworem i wskaźnikiem pustego zbiornika.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Pompa uruchamia się natychmiast po naciśnięciu spustu pistoletu, umożliwiając wygodną pracę z dowolnego punktu zasilania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|85
|Moc przyłącza (kW)
|5,5
|Bezpiecznik (A)
|16
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|75
|Waga z opakowaniem (kg)
|84,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|800 x 605 x 600
Zakres dostawy
- Servo Control
- Dysza power
- Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Pompa wysokiego ciśnienia
- System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dozowanie RM1
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bagnet oleju
- Silnik chłodzony powietrzem
Zastosowania
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym
- Czyszczenie pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i pojazdów
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Rolnictwo
- Przemysł
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Czyszczenie zimną i gorącą wodą
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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