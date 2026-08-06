Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/20-4 S ST Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 S ST Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało opracowane specjalnie z myślą o intensywnym użytkowaniu w trybie stacjonarnym.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 S ST Classic to urządzenie proste w obsłudze, solidne i przeznaczone do stacjonarnej pracy ciągłej. Zapewnia doskonałe połączenie wysokiej wydajności czyszczenia z niezwykle prostą obsługą i konserwacją oraz możliwością montażu stalowej ramy do ściany lub posadzki. Na wytrzymałej, stalowej ramie pracuje niskoobrotowy 4-biegunowy silnik o mocy 7 kW z automatycznym wyłącznikiem i chłodzeniem powietrzem/wodą. Mosiężna pompa korbowodowa wytwarza ciśnienie robocze do 200 barów i zapewnia wydajność tłoczenia na poziomie 900 litrów na godzinę. Pistolet wysokociśnieniowy, lanca, 10-metrowy wąż wysokociśnieniowy są standardowo wyposażone w innowacyjne szybkozłącze EASY!Lock, które zapewnia szybkość i łatwość obsługi. Łatwy w czyszczeniu filtr wody zapewnia skuteczną ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do pompy.
Cechy i zalety
Mocna i niezawodna pompa korbowodowa z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu oraz tłokami z ceramicznymi tulejami
- Wysoka wydajność i skuteczność.
- Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
- Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Solidne, stelaż do montażu
- Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
- Ekonomiczne rozwiązanie.
- Solidna rama zapewnia ochronę podczas ciągłego oraz intensywnego użytkowania.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
- Solidne i trwałe akcesoria.
- Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów.
- Łatwy w użyciu
Przejrzysty design
- Duży filtr wody zabezpiecza pompę.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie.
- Ilość oraz jakość oleju można łatwo sprawdzić przy pomocy okienka kontrolnego i bagnetu.
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
- Stanowi połączenie wydajnego chłodzenia wodą z niezawodnym systemem chłodzenia powietrzem, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia nawet przy wahaniach temperatury otoczenia oraz wody.
- Wysoka niezawodność.
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
Intuicyjna obsługa
- Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
- Prosta obsługa.
- Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
Doskonała elastyczność
- Szeroka gama wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań.
- Bogata gama akcesoriów do różnych zastosowań.
- Krótki czas na wymianę oprzyrządowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 - 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|450 - 900
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|50 - 200
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|260
|Moc przyłącza (kW)
|7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|047
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|49,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|55,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|720 x 522 x 418
Zakres dostawy
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Zastosowania
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
- Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
- Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
- Przemysł
- Rolnictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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