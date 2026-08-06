Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST

Ciśnienie mu nie straszne: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDS 10/21-4 St z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego jest przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach i czyści pod ciśnieniem do 210 barów.

HDS 10/21-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewania wody za pomocą palnika olejowego, która zapewnia bardzo wysokie ciśnienie: do 210 barów ciśnienia sprawia, że nawet uporczywe zanieczyszczenia stają się łatwe do usunięcia. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy generuje wysoką moc do wymagających zastosowań podczas ciągłej pracy. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra zapewnia przepływ do 1000 litrów wody na godzinę. Zbiornik na wodę ma zintegrowaną ochronę przed osadzaniem się kamienia i filtr wody chroniący pompę. Detergent jest pobierany i precyzyjnie dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o wyczerpaniu detergentu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 10/21-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.

Cechy i zalety
Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności
  • Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
  • Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie.
  • Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik elektryczny
  • Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
  • 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
  • Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
Wydajna konstrukcja kotła
  • Kocioł z wężownicą grzewczą jest równomiernie ogrzewany, co zapobiega powstawaniu kondensatu.
  • Posiada sprawdzoną i wydajną technologią wężownic grzewczych Kärcher, zapewniającą niskie zużycie paliwa.
  • Palnik o wysokiej sprawności (> 91%), niskim zużyciu paliwa i bardzo niskiej emisji spalin.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
  • Monitorowanie temperatury płomienia i emisji, ochrona przed niedoborem wody/zbyt wysokim ciśnieniem, ochrona przed osadzaniem się kamienia ze wskaźnikiem pustego zbiornika i monitorowanie awarii zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę.
Wysokiej jakości wyposażenie
  • Zintegrowany zbiornik wody z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika chroni nagrzewnicę i cały system przed osadami wapiennymi.
  • Obudowa i rama są wykonane z malowanej proszkowo stali, co zapewnia wytrzymałość.
  • System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
Prosta i łatwa obsługa
  • Wygodne pokrętło obsługowe z intuicyjnymi piktogramami do wyboru programów.
  • Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
  • Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
  • Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
  • Za pomocą funkcji ustawiania dozowania można precyzyjnie dozować detergenty, dopasowując je do stopnia zanieczyszczenia.
  • Możliwość płynnego przejścia z jednego środka myjącego na drugi.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
  • Wyświetlanie kodów błędów, stanu pracy, okresów konserwacji pompy oraz monitorowanie wadliwego działania palnika i całej maszyny ułatwia serwisowanie.
Doskonała elastyczność
  • Urządzenie można także sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
  • W swojej szerokiej gamie akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych firma Kärcher oferuje odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem i każdego celu.
  • Opcjonalnie dostępny jest licznik czasu i manometr, a także automatyczny reduktor ciśnienia chroniący akcesoria i rury.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar) 210
Ciśnienie maksymalne (bar) 235
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 30
Moc przyłącza (kW) 8
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 6,5
Energia cieplna (kW) 77
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba korzystających jednocześnie użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Bezpiecznik (A) 25
Waga z akcesoriami (kg) 160
Waga z opakowaniem (kg) 170
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1142 x 578 x 790

Zakres dostawy

  • Kontrola płomienia
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dysza power
  • Funkcja detergentu: Zasysanie

Wyposażenie

  • Bagnet oleju
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
  • Dozowanie RM1
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Silnik chłodzony wodą
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Zastosowania
  • Do czyszczenia maszyn i pojazdów
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
  • Rolnictwo
  • W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
  • Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Firmy budowlane
  • Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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