Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST
Ciśnienie mu nie straszne: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDS 10/21-4 St z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego jest przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach i czyści pod ciśnieniem do 210 barów.
HDS 10/21-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewania wody za pomocą palnika olejowego, która zapewnia bardzo wysokie ciśnienie: do 210 barów ciśnienia sprawia, że nawet uporczywe zanieczyszczenia stają się łatwe do usunięcia. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy generuje wysoką moc do wymagających zastosowań podczas ciągłej pracy. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra zapewnia przepływ do 1000 litrów wody na godzinę. Zbiornik na wodę ma zintegrowaną ochronę przed osadzaniem się kamienia i filtr wody chroniący pompę. Detergent jest pobierany i precyzyjnie dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o wyczerpaniu detergentu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 10/21-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.
Cechy i zalety
Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności
- Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
- Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie.
- Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik elektryczny
- Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
- Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
Wydajna konstrukcja kotła
- Kocioł z wężownicą grzewczą jest równomiernie ogrzewany, co zapobiega powstawaniu kondensatu.
- Posiada sprawdzoną i wydajną technologią wężownic grzewczych Kärcher, zapewniającą niskie zużycie paliwa.
- Palnik o wysokiej sprawności (> 91%), niskim zużyciu paliwa i bardzo niskiej emisji spalin.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
- Monitorowanie temperatury płomienia i emisji, ochrona przed niedoborem wody/zbyt wysokim ciśnieniem, ochrona przed osadzaniem się kamienia ze wskaźnikiem pustego zbiornika i monitorowanie awarii zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę.
Wysokiej jakości wyposażenie
- Zintegrowany zbiornik wody z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika chroni nagrzewnicę i cały system przed osadami wapiennymi.
- Obudowa i rama są wykonane z malowanej proszkowo stali, co zapewnia wytrzymałość.
- System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
Prosta i łatwa obsługa
- Wygodne pokrętło obsługowe z intuicyjnymi piktogramami do wyboru programów.
- Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
- Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia.
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
- Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
- Za pomocą funkcji ustawiania dozowania można precyzyjnie dozować detergenty, dopasowując je do stopnia zanieczyszczenia.
- Możliwość płynnego przejścia z jednego środka myjącego na drugi.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
- Wyświetlanie kodów błędów, stanu pracy, okresów konserwacji pompy oraz monitorowanie wadliwego działania palnika i całej maszyny ułatwia serwisowanie.
Doskonała elastyczność
- Urządzenie można także sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- W swojej szerokiej gamie akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych firma Kärcher oferuje odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem i każdego celu.
- Opcjonalnie dostępny jest licznik czasu i manometr, a także automatyczny reduktor ciśnienia chroniący akcesoria i rury.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Ciśnienie robocze (bar)
|210
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|235
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 30
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|6,5
|Energia cieplna (kW)
|77
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Bezpiecznik (A)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|160
|Waga z opakowaniem (kg)
|170
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1142 x 578 x 790
Zakres dostawy
- Kontrola płomienia
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dysza power
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Wyposażenie
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
- Dozowanie RM1
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Silnik chłodzony wodą
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Zastosowania
- Do czyszczenia maszyn i pojazdów
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
- Rolnictwo
- W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Firmy budowlane
- Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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