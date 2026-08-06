HDS 10/21-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewania wody za pomocą palnika olejowego, która zapewnia bardzo wysokie ciśnienie: do 210 barów ciśnienia sprawia, że nawet uporczywe zanieczyszczenia stają się łatwe do usunięcia. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy generuje wysoką moc do wymagających zastosowań podczas ciągłej pracy. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra zapewnia przepływ do 1000 litrów wody na godzinę. Zbiornik na wodę ma zintegrowaną ochronę przed osadzaniem się kamienia i filtr wody chroniący pompę. Detergent jest pobierany i precyzyjnie dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o wyczerpaniu detergentu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 10/21-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.