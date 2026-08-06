HDS 13/20-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe na gorącą wodę z palnikiem olejowym. Jego 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny wytwarza dużą moc do bezkompromisowej pracy ciągłej w trudnych warunkach. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra umożliwia czyszczenie do 1300 litrów wody na godzinę przy ciśnieniu 200 barów. Duży filtr wody chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Zintegrowany zbiornik na wodę zawiera zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia. Detergent jest pobierany i precyzyjnie dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o wyczerpaniu detergentu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 13/20-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.