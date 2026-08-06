Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 ST
Zaprojektowane do ciągłej pracy bez kompromisów: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDS 13/20-4 St z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego czyści, dostarczając do 1300 litrów wody na godzinę pod ciśnieniem 200 barów.
HDS 13/20-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe na gorącą wodę z palnikiem olejowym. Jego 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny wytwarza dużą moc do bezkompromisowej pracy ciągłej w trudnych warunkach. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra umożliwia czyszczenie do 1300 litrów wody na godzinę przy ciśnieniu 200 barów. Duży filtr wody chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Zintegrowany zbiornik na wodę zawiera zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia. Detergent jest pobierany i precyzyjnie dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o wyczerpaniu detergentu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 13/20-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.
Cechy i zalety
Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności
4-biegunowy silnik elektryczny o niskiej prędkości obrotowej
Niezawodne palniki Kärcher o maksymalnej wydajności
Wysokiej jakości wyposażenie
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Prosta i intuicyjna obsługa
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
Doskonała elastyczność
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|min. 700 - maks. 1300
|Ciśnienie robocze (bar)
|200
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|235
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 30
|Moc przyłącza (kW)
|9,5
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|9,1
|Energia cieplna (kW)
|108
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Bezpiecznik (A)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|160
|Waga z opakowaniem (kg)
|170
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1142 x 578 x 790
Zakres dostawy
- Kontrola płomienia
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dysza power
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Wyposażenie
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
- Dozowanie RM1
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Silnik chłodzony wodą
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Zastosowania
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
- Intensywne czyszczenie wysokociśnieniowe w rolnictwie i budownictwie
- Do czyszczenia maszyn i pojazdów
- Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Rolnictwo
- Firmy budowlane
- Idealne do warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, myjni samochodowych, wykonawców usług budowlanych, profesjonalistów z branży handlowej, małych firm budowlanych, małych garaży i gospodarstw rolnych itp.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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