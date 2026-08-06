Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST

Wytrzymała konstrukcja do pracy ciągłej: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 St z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego niezawodnie wykonuje wymagające zadania związane z czyszczeniem.

HDS 8/18-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego i najwyższej jakości wyposażeniem, zaprojektowane do ciągłej pracy w trudnych warunkach. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy generuje dużą moc. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra wytwarza wysokie ciśnienie i zapewnia duże ilości gorącej wody. Duży filtr wody chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Zintegrowany zbiornik na wodę zawiera zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia. Detergent jest precyzyjnie pobierany i dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o jego wyczerpaniu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 8/18-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.

Cechy i zalety
Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra
Wysokiej jakości wyposażenie
Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik elektryczny
Niezawodne palniki Kärcher o maksymalnej wydajności
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Łatwa w użyciu
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
Doskonała elastyczność
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 800
Ciśnienie robocze (bar) 180
Ciśnienie maksymalne (bar) 215
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 30
Moc przyłącza (kW) 5,5
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 5,1
Energia cieplna (kW) 61
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba korzystających jednocześnie użytkowników 1
Mobilność Stacjonarne
Bezpiecznik (A) 16
Waga z akcesoriami (kg) 160
Waga z opakowaniem (kg) 170
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1142 x 578 x 790

Zakres dostawy

  • Kontrola płomienia
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dysza power
  • Funkcja detergentu: Zasysanie

Wyposażenie

  • Bagnet oleju
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
  • Dozowanie RM1
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Wstępny filtr wody
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Silnik chłodzony wodą
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Zastosowania
  • Do czyszczenia maszyn i pojazdów
  • Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
  • Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
  • Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
  • Firmy budowlane
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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