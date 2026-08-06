HDS 8/18-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego i najwyższej jakości wyposażeniem, zaprojektowane do ciągłej pracy w trudnych warunkach. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy generuje dużą moc. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra wytwarza wysokie ciśnienie i zapewnia duże ilości gorącej wody. Duży filtr wody chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Zintegrowany zbiornik na wodę zawiera zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia. Detergent jest precyzyjnie pobierany i dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o jego wyczerpaniu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 8/18-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.