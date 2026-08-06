Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 ST
Wytrzymała konstrukcja do pracy ciągłej: stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 St z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego niezawodnie wykonuje wymagające zadania związane z czyszczeniem.
HDS 8/18-4 St to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody za pomocą palnika olejowego i najwyższej jakości wyposażeniem, zaprojektowane do ciągłej pracy w trudnych warunkach. Wolnoobrotowy elektryczny silnik 4-biegunowy generuje dużą moc. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra wytwarza wysokie ciśnienie i zapewnia duże ilości gorącej wody. Duży filtr wody chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Zintegrowany zbiornik na wodę zawiera zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia. Detergent jest precyzyjnie pobierany i dozowany przez zawór. Wskaźnik pustego zbiornika informuje o jego wyczerpaniu. Elektroniczne monitorowanie palnika olejowego i całej technologii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Intuicyjny przełącznik obrotowy lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania ułatwiają obsługę, a zadania serwisowe i konserwacyjne zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów urządzenie HDS 8/18-4 St można dostosować do szerokiej gamy zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie można uzupełnić o manometr i licznik godzin, drugą jednostkę dozującą detergent i system redukcji ciśnienia.
Cechy i zalety
Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra
Wysokiej jakości wyposażenie
Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik elektryczny
Niezawodne palniki Kärcher o maksymalnej wydajności
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Łatwa w użyciu
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
Doskonała elastyczność
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 800
|Ciśnienie robocze (bar)
|180
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|215
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 30
|Moc przyłącza (kW)
|5,5
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,1
|Energia cieplna (kW)
|61
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Bezpiecznik (A)
|16
|Waga z akcesoriami (kg)
|160
|Waga z opakowaniem (kg)
|170
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1142 x 578 x 790
Zakres dostawy
- Kontrola płomienia
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dysza power
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Wyposażenie
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
- Dozowanie RM1
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wstępny filtr wody
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Silnik chłodzony wodą
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Zastosowania
- Do czyszczenia maszyn i pojazdów
- Idealne do różnorodnych zastosowań w sektorze transportu i logistyki
- Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
- Idealne rozwiązanie dla salonów dealerskich, wypożyczalni aut i stacji paliw
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Firmy budowlane
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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