Wyszukiwarka adapterów EASY!Lock
Perfekcyjne połączenie. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności starszych modeli urządzeń z nowymi akcesoriami oraz nowych modeli ze starszymi akcesoriami opracowaliśmy 8 różnych adapterów. To gwarantuje, że dotychczas oferowane urządzenia i akcesoria mogą być używane z nowymi połączeniami EASY!Lock. Dzieki adapterom także nowe urządzenia już wyposażone w złącza EASY!Lock beda mogły być parowane ze starszymi akcesoriami. W naszej wyszukiwarce dopasujesz adapter do jego zastosowania.
Jak szybko znaleźć właściwy adapter?
Wybierz grupę produktów po lewej. Następnie sprawdź czy korzystasz ze starych czy z nowych połączeń. Aby dowiedzieć się jak rozróżnić nowe i stare połączenia kliknij ikonę "i". Po prawej wybierz grupę produktów i akcesoria, które chcesz połączyć. Wyświetli się adapter, którego należy uzyć.
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