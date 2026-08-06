Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz o solidnej konstrukcji gwarantującej długą żywotność. Doskonale sprawdza się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.

Odkurzacz polecany szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. W standardzie filtr kartridżowy z pływakiem, zbiornik ze stali szlachetnej oraz uchwyt na akcesoria.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv: Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Praktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza. Rury ssące i akcesoria są bezpiecznie i wygodnie przenoszone wraz z urządzeniem, a więc są zawsze pod ręką.
Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv: Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv: Solidne metalowe zatrzaski
Solidne metalowe zatrzaski
Solidne metalowe zatrzaski
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
  • Zderzak zabezpiecza odkurzacz i sprzęt ze wszystkich stron.
System pływakowy
  • Siła ssąca pozostaje na stałym wysokim poziomie.
  • System pływakowy przerywa ssanie po osiągnięciu maksymalnej pojemności.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 27
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 420 x 540

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES

Wyposażenie

  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv
Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
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