Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me Adv
Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz o solidnej konstrukcji gwarantującej długą żywotność. Doskonale sprawdza się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.
Odkurzacz polecany szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. W standardzie filtr kartridżowy z pływakiem, zbiornik ze stali szlachetnej oraz uchwyt na akcesoria.
Cechy i zalety
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzeniaPraktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza. Rury ssące i akcesoria są bezpiecznie i wygodnie przenoszone wraz z urządzeniem, a więc są zawsze pod ręką.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PESŁatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Solidne metalowe zatrzaskiSolidne metalowe zatrzaski
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
- Zderzak zabezpiecza odkurzacz i sprzęt ze wszystkich stron.
System pływakowy
- Siła ssąca pozostaje na stałym wysokim poziomie.
- System pływakowy przerywa ssanie po osiągnięciu maksymalnej pojemności.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|27
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 420 x 540
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
Wyposażenie
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
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