Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H

Dzięki skuteczności filtracji na poziomie 99,995% i certyfikatowi ACD ten odkurzacz do pracy na mokro i sucho jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o usuwanie niebezpiecznych pyłów klasy H.

Podczas renowacji starych budynków często uwalniany jest azbest i inne niebezpieczne i rakotwórcze substancje, które należy natychmiast usunąć. NT 30/1 Tact Te H ACD to idealny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, który doskonale nadaje się do tego celu. Został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z nową normą ACD, według IEC 60335-2-69:2021, do zbierania pyłów palnych i wszystkich pyłów klasy H. Jego kompaktowa, mobilna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do prac, podczas których jest potrzebny w wielu różnych miejscach. Dzięki łatwemu w czyszczeniu płaskiemu filtrowi plisowanemu Safety/HEPA niebezpieczne pyły mogą być bezpiecznie wychwytywane w worku filtrującym lub worku jednorazowym z polietylenu, natomiast duże ilości mniej niebezpiecznych pyłów można odkurzyć bezpośrednio do pojemnika. System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact zapewnia stałą, wysoką siłę ssania, utrzymując filtry w czystości przez cały czas. Praktyczne gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania, a także w pełni antystatyczna konstrukcja z przewodzącymi akcesoriami dopełniają przemyślaną koncepcję naszego NT 30/1 Tact Te H.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H: System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra Tact
System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra Tact
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H: Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H: Certyfikacja ACD
Certyfikacja ACD
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Odkurzacz do klasy pyłów H
Płaski filtr plisowany Safety/HEPA
Adapter do elektronarzędzi
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 14,4
Waga z opakowaniem (kg) 19,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 370 x 580

Zakres dostawy

  • Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: PTFE HEPA
  • Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H

Wideo

Zastosowania
  • Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Zatwierdzenie do usuwania azbestu zgodnie z niemieckimi przepisami BHP TRGS 519
  • Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
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