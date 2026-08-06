Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te H
Dzięki skuteczności filtracji na poziomie 99,995% i certyfikatowi ACD ten odkurzacz do pracy na mokro i sucho jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o usuwanie niebezpiecznych pyłów klasy H.
Podczas renowacji starych budynków często uwalniany jest azbest i inne niebezpieczne i rakotwórcze substancje, które należy natychmiast usunąć. NT 30/1 Tact Te H ACD to idealny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, który doskonale nadaje się do tego celu. Został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z nową normą ACD, według IEC 60335-2-69:2021, do zbierania pyłów palnych i wszystkich pyłów klasy H. Jego kompaktowa, mobilna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do prac, podczas których jest potrzebny w wielu różnych miejscach. Dzięki łatwemu w czyszczeniu płaskiemu filtrowi plisowanemu Safety/HEPA niebezpieczne pyły mogą być bezpiecznie wychwytywane w worku filtrującym lub worku jednorazowym z polietylenu, natomiast duże ilości mniej niebezpiecznych pyłów można odkurzyć bezpośrednio do pojemnika. System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact zapewnia stałą, wysoką siłę ssania, utrzymując filtry w czystości przez cały czas. Praktyczne gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania, a także w pełni antystatyczna konstrukcja z przewodzącymi akcesoriami dopełniają przemyślaną koncepcję naszego NT 30/1 Tact Te H.
Cechy i zalety
System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra Tact
Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
Certyfikacja ACD
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Odkurzacz do klasy pyłów H
Płaski filtr plisowany Safety/HEPA
Adapter do elektronarzędzi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|19,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 370 x 580
Zakres dostawy
- Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PTFE HEPA
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Zatwierdzenie do usuwania azbestu zgodnie z niemieckimi przepisami BHP TRGS 519
- Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
Części zamienne
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