Podczas renowacji starych budynków często uwalniany jest azbest i inne niebezpieczne i rakotwórcze substancje, które należy natychmiast usunąć. NT 30/1 Tact Te H ACD to idealny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, który doskonale nadaje się do tego celu. Został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z nową normą ACD, według IEC 60335-2-69:2021, do zbierania pyłów palnych i wszystkich pyłów klasy H. Jego kompaktowa, mobilna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do prac, podczas których jest potrzebny w wielu różnych miejscach. Dzięki łatwemu w czyszczeniu płaskiemu filtrowi plisowanemu Safety/HEPA niebezpieczne pyły mogą być bezpiecznie wychwytywane w worku filtrującym lub worku jednorazowym z polietylenu, natomiast duże ilości mniej niebezpiecznych pyłów można odkurzyć bezpośrednio do pojemnika. System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact zapewnia stałą, wysoką siłę ssania, utrzymując filtry w czystości przez cały czas. Praktyczne gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania, a także w pełni antystatyczna konstrukcja z przewodzącymi akcesoriami dopełniają przemyślaną koncepcję naszego NT 30/1 Tact Te H.