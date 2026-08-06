Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te M Wood
Specjalista w zbieraniu dużych ilości pyłu drzewnego: odkurzacz NT 40/1 Tact Te M do pracy na mokro i sucho, wyposażony we wkłady filtrracyjne, w pełni automatyczny system czyszczenia filtra, 40-litrowy zbiornik oraz uchwyt do pchania.
Duże ilości pyłu drzewnego i włókien szybko prowadzą do zatkania w konwencjonalnych systemach filtracyjnych, ale dzięki NT 40/1 Tact Te M ACD nie musisz się tym martwić. Kompaktowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho został specjalnie opracowany dla zakładów stolarskich, a dzięki wkładowi filtracyjnemu Wood i systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact może zbierać więcej pyłu drzewnego niż kiedykolwiek wcześniej, gwarantując skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. To urządzenie, certyfikowane zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczone do zbierania pyłów palnych. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania oraz kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi do pchania i wytrzymałemu pojemnikowi o pojemności 40 litrów NT 40/1 Tact Te M ACD idealnie nadaje się do stosowania w warsztatach, stolarniach i zakładach przemysłowych.
Cechy i zalety
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
Filtr kartridżowy zatwierdzony do klasy pyłu M
Certyfikacja ACD
Wydajność filtracji 99,9%
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
Filtracja powietrza chłodzącego
Adapter do elektronarzędzi
Ergonomiczny uchwyt
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|650 x 370 x 1100
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 500 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Filtr świecowy do drewna
- Uchwyt prowadzący
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Klasa pyłu: M
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- W warsztatach, np. podczas pracy z kamieniem lub drewnem, a także w przemyśle stolarskim
- Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
- Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
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