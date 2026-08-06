Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te M Wood

Specjalista w zbieraniu dużych ilości pyłu drzewnego: odkurzacz NT 40/1 Tact Te M do pracy na mokro i sucho, wyposażony we wkłady filtrracyjne, w pełni automatyczny system czyszczenia filtra, 40-litrowy zbiornik oraz uchwyt do pchania.

Duże ilości pyłu drzewnego i włókien szybko prowadzą do zatkania w konwencjonalnych systemach filtracyjnych, ale dzięki NT 40/1 Tact Te M ACD nie musisz się tym martwić. Kompaktowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho został specjalnie opracowany dla zakładów stolarskich, a dzięki wkładowi filtracyjnemu Wood i systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact może zbierać więcej pyłu drzewnego niż kiedykolwiek wcześniej, gwarantując skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. To urządzenie, certyfikowane zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczone do zbierania pyłów palnych. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania oraz kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi do pchania i wytrzymałemu pojemnikowi o pojemności 40 litrów NT 40/1 Tact Te M ACD idealnie nadaje się do stosowania w warsztatach, stolarniach i zakładach przemysłowych.

Cechy i zalety
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
Filtr kartridżowy zatwierdzony do klasy pyłu M
Certyfikacja ACD
Wydajność filtracji 99,9%
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
Filtracja powietrza chłodzącego
Adapter do elektronarzędzi
Ergonomiczny uchwyt
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 40
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 17,5
Waga z opakowaniem (kg) 22,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 650 x 370 x 1100

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 500 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Filtr świecowy do drewna
  • Uchwyt prowadzący
  • Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
  • Klasa pyłu: M
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te M Wood
Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te M Wood

Wideo

Zastosowania
  • Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • W warsztatach, np. podczas pracy z kamieniem lub drewnem, a także w przemyśle stolarskim
  • Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
  • Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
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