Duże ilości pyłu drzewnego i włókien szybko prowadzą do zatkania w konwencjonalnych systemach filtracyjnych, ale dzięki NT 40/1 Tact Te M ACD nie musisz się tym martwić. Kompaktowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho został specjalnie opracowany dla zakładów stolarskich, a dzięki wkładowi filtracyjnemu Wood i systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact może zbierać więcej pyłu drzewnego niż kiedykolwiek wcześniej, gwarantując skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. To urządzenie, certyfikowane zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczone do zbierania pyłów palnych. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania oraz kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi do pchania i wytrzymałemu pojemnikowi o pojemności 40 litrów NT 40/1 Tact Te M ACD idealnie nadaje się do stosowania w warsztatach, stolarniach i zakładach przemysłowych.