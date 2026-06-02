Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho z pojemnikiem 50 l do odkurzania niebezpiecznych pyłów klasy H. Jest zatwierdzony do usuwania azbestu i ma certyfikat ACD.
Duży, 50-litrowy zbiornik w połączeniu z regulowanym uchwytem i wężem spustowym sprawia, że NT 50/1 Tact Te H ACD to idealne rozwiązanie do bezpiecznego usuwania pyłów niebezpiecznych i rakotwórczych, szczególnie w środowisku przemysłowym. Urządzenie zostało przetestowane i dopuszczone do stosowania ze wszystkimi pyłami klasy H – w tym z pyłem azbestowym – zapewniając tym samym niezawodną ochronę użytkowników i środowiska. Posiada również certyfikat IEC 60335-2-69:2021, zgodnie z normą ACD dotyczącą zbierania pyłów palnych. Dzięki łatwemu w czyszczeniu płaskiemu filtrowi plisowanemu Safety/HEPA, niebezpieczne pyły mogą być bezpiecznie wychwytywane w worku filtrującym lub worku jednorazowym z polietylenu; natomiast duże ilości mniej niebezpiecznych pyłów można odkurzać bezpośrednio do pojemnika. System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact zapewnia stałą, wysoką siłę ssania, utrzymując filtry w czystości przez cały czas. Odkurzacz wyposażony jest również w zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania oraz kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami.
Cechy i zalety
System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra TactSkuteczność filtrowania 99,995%. Doskonała ochrona użytkownika bez poświęcania siły ssącej lub wydajności filtra.
Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).W Niemczech wyłącznie certyfikowane odkurzacze bezpieczne mogą być wykorzystywane do zasysania pyłu zawierającego azbest.
Certyfikacja ACDZatwierdzony do odkurzania pyłów palnych. Certyfikowany zgodnie z normą IEC 60335-2-69:2021. Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
- Gwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra.
- Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra.
- Zminimalizowana emisja hałasu.
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
- Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.
- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Odkurzacz do klasy pyłów H
- Wydajność filtra 99,995%.
- Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego.
- Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Płaski filtr plisowany Safety/HEPA
- Certyfikowany dla klasy pyłu H. Stopień separacji pyłu: 99,995%.
- Materiał z włókien PES z podwójną powłoką PTFE: odporny na gnicie i wilgoć.
- Idealny do odkurzania płynów, drobnego pyłu i gruboziarnistych zabrudzeń.
Adapter do elektronarzędzi
- Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
- Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
- Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Duży pojemnik o pojemności 50 l
- Z praktycznym, regulowanym uchwytem ułatwiającym transport.
- Zintegrowany wąż spustowy do łatwego usuwania dużych ilości płynu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|19,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|25,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 370 x 1045
Zakres dostawy
- Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Wąż spustowy
- Płaski filtr falisty: PTFE HEPA
- Uchwyt prowadzący
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Klasa pyłu: H
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Zatwierdzenie do usuwania azbestu zgodnie z niemieckimi przepisami BHP TRGS 519
- Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
Części zamienne
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