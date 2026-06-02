Duży, 50-litrowy zbiornik w połączeniu z regulowanym uchwytem i wężem spustowym sprawia, że NT 50/1 Tact Te H ACD to idealne rozwiązanie do bezpiecznego usuwania pyłów niebezpiecznych i rakotwórczych, szczególnie w środowisku przemysłowym. Urządzenie zostało przetestowane i dopuszczone do stosowania ze wszystkimi pyłami klasy H – w tym z pyłem azbestowym – zapewniając tym samym niezawodną ochronę użytkowników i środowiska. Posiada również certyfikat IEC 60335-2-69:2021, zgodnie z normą ACD dotyczącą zbierania pyłów palnych. Dzięki łatwemu w czyszczeniu płaskiemu filtrowi plisowanemu Safety/HEPA, niebezpieczne pyły mogą być bezpiecznie wychwytywane w worku filtrującym lub worku jednorazowym z polietylenu; natomiast duże ilości mniej niebezpiecznych pyłów można odkurzać bezpośrednio do pojemnika. System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact zapewnia stałą, wysoką siłę ssania, utrzymując filtry w czystości przez cały czas. Odkurzacz wyposażony jest również w zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania oraz kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami.