Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho z pojemnikiem 50 l do odkurzania niebezpiecznych pyłów klasy H. Jest zatwierdzony do usuwania azbestu i ma certyfikat ACD.

Duży, 50-litrowy zbiornik w połączeniu z regulowanym uchwytem i wężem spustowym sprawia, że NT 50/1 Tact Te H ACD to idealne rozwiązanie do bezpiecznego usuwania pyłów niebezpiecznych i rakotwórczych, szczególnie w środowisku przemysłowym. Urządzenie zostało przetestowane i dopuszczone do stosowania ze wszystkimi pyłami klasy H – w tym z pyłem azbestowym – zapewniając tym samym niezawodną ochronę użytkowników i środowiska. Posiada również certyfikat IEC 60335-2-69:2021, zgodnie z normą ACD dotyczącą zbierania pyłów palnych. Dzięki łatwemu w czyszczeniu płaskiemu filtrowi plisowanemu Safety/HEPA, niebezpieczne pyły mogą być bezpiecznie wychwytywane w worku filtrującym lub worku jednorazowym z polietylenu; natomiast duże ilości mniej niebezpiecznych pyłów można odkurzać bezpośrednio do pojemnika. System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact zapewnia stałą, wysoką siłę ssania, utrzymując filtry w czystości przez cały czas. Odkurzacz wyposażony jest również w zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania oraz kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H: System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra Tact
System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra Tact
Skuteczność filtrowania 99,995%. Doskonała ochrona użytkownika bez poświęcania siły ssącej lub wydajności filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H: Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
W Niemczech wyłącznie certyfikowane odkurzacze bezpieczne mogą być wykorzystywane do zasysania pyłu zawierającego azbest.
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H: Certyfikacja ACD
Certyfikacja ACD
Zatwierdzony do odkurzania pyłów palnych. Certyfikowany zgodnie z normą IEC 60335-2-69:2021. Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
  • Gwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra.
  • Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra.
  • Zminimalizowana emisja hałasu.
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
  • Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
  • Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.
  • Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
  • Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
  • Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
  • Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Odkurzacz do klasy pyłów H
  • Wydajność filtra 99,995%.
  • Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego.
  • Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Płaski filtr plisowany Safety/HEPA
  • Certyfikowany dla klasy pyłu H. Stopień separacji pyłu: 99,995%.
  • Materiał z włókien PES z podwójną powłoką PTFE: odporny na gnicie i wilgoć.
  • Idealny do odkurzania płynów, drobnego pyłu i gruboziarnistych zabrudzeń.
Adapter do elektronarzędzi
  • Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
  • Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
  • Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Duży pojemnik o pojemności 50 l
  • Z praktycznym, regulowanym uchwytem ułatwiającym transport.
  • Zintegrowany wąż spustowy do łatwego usuwania dużych ilości płynu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 50
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 19,6
Waga z opakowaniem (kg) 25,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 640 x 370 x 1045

Zakres dostawy

  • Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Wąż spustowy
  • Płaski filtr falisty: PTFE HEPA
  • Uchwyt prowadzący
  • Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
  • Klasa pyłu: H
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te H

Wideo

Zastosowania
  • Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Zatwierdzenie do usuwania azbestu zgodnie z niemieckimi przepisami BHP TRGS 519
  • Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
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