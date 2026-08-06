Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te L

Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 50/1 Tact Te L z bogatym wyposażeniem. Urządzenie posiada 50-litrowy zbiornik, regulowany uchwyt do prowadzenia, wąż spustowy oraz zintegrowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi.

Bez względu na to, czy chodzi o zbieranie drobnego pyłu, zanieczyszczeń gruboziarnistych czy wody, odkurzacz NT 50/1 Tact Te L doskonale poradzi sobie z każdym z tych zadań. Dzięki 50-litrowemu zbiornikowi ze zderzakiem, metalowym kółkom obrotowym i odpornemu na olej wężowi spustowemu, a także uchwytowi do pchania, z regulacją wysokości, idealnie nadaje się do czyszczenia stanowisk pracy i maszyn w dziale produkcji, w warsztatach i na placach budowy. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla szczególnie wymagających klientów w przemyśle i budownictwie, którzy codziennie korzystają z profesjonalnych maszyn i cenią sobie nieprzerwaną, bezpyłową pracę. Zapewnia to między innymi sprawdzony system czyszczenia filtra Tact oraz odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES. Zintegrowane gniazdo zasilania w maszynie – z funkcją automatycznego włączania/wyłączania – ułatwia pracę z elektronarzędziami, centralny przełącznik obrotowy umożliwia łatwy wybór programów ssania, a prędkość można płynnie regulować za pomocą oddzielnego pokrętła. W wyposażeniu standardowym znajduje się również szeroka gama akcesoriów, które można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż ssący i akcesoria.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te L: Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący
Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te L: Olejoodporny wąż spustowy
Olejoodporny wąż spustowy
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te L: Szeroka ssawka podłogowa z szybko wymiennymi wkładkami
Szeroka ssawka podłogowa z szybko wymiennymi wkładkami
Centralne pokrętło sterujące
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 50
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 18,3
Waga z opakowaniem (kg) 24
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 640 x 370 x 1045

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Wąż spustowy (olejoodporny)
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Klasa pyłu: L
  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
  • Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te L
Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te L

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
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