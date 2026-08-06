NT 55/2 Tact² Me I należy do najwyższej klasy profesjonalnych odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho. Urządzenie jest wyposażone w udoskonaloną wersję wypróbowanego, przetestowanego systemu Tact do czyszczenia filtrów i osiąga maksymalną wydajność. Ten innowacyjny odkurzacz do pracy na mokro i sucho ma dwa silniki oraz niezmiennie wysoką moc ssania. Urządzenie charakteryzuje się również wyjątkowo długim okresem użytkowania filtrów. Zapewnia ciągłą, nieprzerwaną pracę bez konieczności wymiany filtra. Ten odkurzacz do pracy na mokro i sucho nadaje się zarówno do usuwania dużych ilości drobnego pyłu, jak i zanieczyszczeń gruboziarnistych oraz wody. Klasyczne obszary zastosowania tego urządzenia obejmują sektor budowlany, spożywczy, motoryzacyjny oraz inne sektory przemysłowe.