Odkurzacz uniwersalny NT 55/2 Tact² Me I
Odkurzacz do intensywnych prac w trudnych warunkach. Doskonale sprawdza się w branży remontowo-budowlanej, w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są maszyny do usuwania dużych ilości drobnego pyłu.
NT 55/2 Tact² Me I należy do najwyższej klasy profesjonalnych odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho. Urządzenie jest wyposażone w udoskonaloną wersję wypróbowanego, przetestowanego systemu Tact do czyszczenia filtrów i osiąga maksymalną wydajność. Ten innowacyjny odkurzacz do pracy na mokro i sucho ma dwa silniki oraz niezmiennie wysoką moc ssania. Urządzenie charakteryzuje się również wyjątkowo długim okresem użytkowania filtrów. Zapewnia ciągłą, nieprzerwaną pracę bez konieczności wymiany filtra. Ten odkurzacz do pracy na mokro i sucho nadaje się zarówno do usuwania dużych ilości drobnego pyłu, jak i zanieczyszczeń gruboziarnistych oraz wody. Klasyczne obszary zastosowania tego urządzenia obejmują sektor budowlany, spożywczy, motoryzacyjny oraz inne sektory przemysłowe.
Cechy i zalety
Dźwignia do opuszczania zbiornika
- Łatwe podnoszenie i opuszczanie zbiornika.
- Mobilny stalowy zbiornik opuszczany za pomocą specjalnej dźwigni – nie ma potrzeby podnoszenia ciężkiej głowicy.
Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro
- W przypadku odkurzania cieczy - po całkowitym napełnieniu zbiornika odkurzacz automatycznie wyłącza się.
Zbiornik ze stali szlachetnej
- Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|55
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|43
|Waga z opakowaniem (kg)
|51,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|710 x 570 x 1070
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Czyszczenie filtra: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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