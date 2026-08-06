Wydajny odkurzacz uniwersalny NT 50/2 Me Classic z dwoma silnikami usuwa płyny, gruboziarnisty brud i kurz w mgnieniu oka. Maszyna jest wyposażona w 50-litrowy zbiornik i oferuje doskonałą obsługę i solidną jakość. Standardowy uchwyt i wyjątkowo wytrzymałe podwozie z metalowymi kółkami zapewniają doskonałą mobilność. Maszyna jest wyposażona w filtr kasetowy i oferuje koncepcję Easy Service. NT 50/2 Me Classic jest przeznaczony do umiarkowanych ilości brudu.