Niezwykle wydajny, wytrzymały i łatwy w transporcie odkurzacz do pracy na mokro i sucho spełnia nawet najwyższe wymagania dotyczące działań straży pożarnej. Wyposażony w 50-litrowy zbiornik, koła skrętne i regulowany uchwyt do transportu, odkurzacz NT 50/1 Mwf to mobilne urządzenie które może szybko znaleźć się na miejscu pracy. Dzięki złączu GEKA-C istnieje możliwość podłączenia wszystkich popularnych węży pożarniczych. Pompa pompuje do 330 litrów wody na minutę – idealnie nadając się do szybkiego usuwania dużych ilości wody, na przykład po akcjach gaśniczych lub z zalanych pomieszczeń. Wyłącznik ochronny osobistej PRCD-K z wtyczką o stopniu ochrony IP68, a także kosz filtrujący do zanieczyszczeń (który skutecznie chroni pompę do ścieków przed zablokowaniem przez wciągane kamienie, liście lub drewno) zapewniają bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób i samej maszyny. Ponadto odkurzacz pożarniczy NT 50/1 Mwf jest wyposażony w odporny na oleje wąż ssący i wysokiej jakości aluminiową ssawkę podłogową.