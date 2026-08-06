Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Mwf
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 50/1 Mwf do usuwania dużych ilości wody w wyniku akcji gaśniczych lub powodzi. Optymalnie spełnia wysokie wymagania straży pożarnej.
Niezwykle wydajny, wytrzymały i łatwy w transporcie odkurzacz do pracy na mokro i sucho spełnia nawet najwyższe wymagania dotyczące działań straży pożarnej. Wyposażony w 50-litrowy zbiornik, koła skrętne i regulowany uchwyt do transportu, odkurzacz NT 50/1 Mwf to mobilne urządzenie które może szybko znaleźć się na miejscu pracy. Dzięki złączu GEKA-C istnieje możliwość podłączenia wszystkich popularnych węży pożarniczych. Pompa pompuje do 330 litrów wody na minutę – idealnie nadając się do szybkiego usuwania dużych ilości wody, na przykład po akcjach gaśniczych lub z zalanych pomieszczeń. Wyłącznik ochronny osobistej PRCD-K z wtyczką o stopniu ochrony IP68, a także kosz filtrujący do zanieczyszczeń (który skutecznie chroni pompę do ścieków przed zablokowaniem przez wciągane kamienie, liście lub drewno) zapewniają bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób i samej maszyny. Ponadto odkurzacz pożarniczy NT 50/1 Mwf jest wyposażony w odporny na oleje wąż ssący i wysokiej jakości aluminiową ssawkę podłogową.
Cechy i zalety
Zintegrowana pompa brudnej wodyUmożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.
Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD-K ze złączem IP68Wyłącznik różnicowo-prądowy zapobiega porażeniu prądem elektrycznym. Zapewnia niezawodną ochronę przed zagrażającymi życiu porażeniami prądem elektrycznym.
Zintegrowany kosz filtrujący chroniący pompę przed większymi zanieczyszczeniami.Chroni pompę brudnej wody przed zablokowaniem przez kamienie, liście czy kawałki drewna.
Zawór fałszywego powietrza do regulacji siły ssania
- Zawór jest zamontowany między wężem a kolankiem.
- Umożliwia synchronizację natężenia przepływu wody odkurzacza i pompy.
Wąż spustowy
- Pompa ściekowa usuwa większość odessanych płynów.
- Do wygodnego usuwania pozostałości płynów.
Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni turbinę
- Chroni turbinę przed uszkodzeniem przez duże zanieczyszczenia i małe cząstki.
Wysokiej jakości akcesoria
- Wąż ssący odporny na oleje.
- Aluminiowa ssawka do posadzek przemysłowych.
- Regulowany uchwyt do transportu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar)
|273
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Moc znamionowa (W)
|1200
|Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej (W)
|810
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|28
|Waga z opakowaniem (kg)
|34,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 370 x 1045
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: Olejoodprone
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 370 mm
- Materiał ssawki uniwersalnej: Aluminium
- Ssawka szczelinowa
- Filtr większych zanieczyszczeń
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Wąż spustowy
- Automatyczny wyłącznik i kurek odcinający FI
- Ochrona osobista PRCD-K: z wtykiem IP68
- Złącze C
- Pompa usuwająca brudną wodę
- Klasa bezpieczeństwa: I
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania dużych ilości wody podczas akcji gaśniczych
- Zaprojektowany dla straży pożarnej i służb cywilnych
Akcesoria
Części zamienne
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