Szczotka elektryczna EB 30/1 Li-Ion
Bardzo cicha szczotka elektryczna do dyskretnego i szybkiego sprzątania. Dzięki technologii litowo-jonowej z bardzo długiem czasem pracy akumulatora: 40 minut na dywanach i do 60 minut na twardych powierzchniach.
Szczotka profesjonalna może zamiatać w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i wszędzie tam, gdzie przewód zasilający przeszkadza w pracy np. w windach, na schodach, czy pomiędzy rzędami foteli. EB 30/1 Li-Ion jest też niezwykle przydatna w miejscach, gdzie hałas jest szczególnie niepożądany np. w hotelach, restauracjach, biurach, butikach czy muzeach. Szczotka pozwala szybko zebrać suchy, luźny brud zarówno z podłóg twardych, jak i wykładzin dywanowych o krótkim runie. Litowo-jonową baterię można wymienić w zaledwie kilka sekund. Obsługa szczotki jest w pełni intuicyjna. Teleskopowy uchwyt oraz duży włącznik przystosowany do obsługi stopą zapewniają możliwość sprzątania bez potrzeby schylania się. Szczotkę można wyjąć za pomocą jednej ręki, bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w razie potrzeby łatwo oczyścić z nawiniętych włosów czy nitek. Podobnie zbiornik na zanieczyszczenia jest łatwy w wyjmowaniu i opróżnianiu.
Cechy i zalety
Łatwa wymiana bateriiWydajny akumulator litowo-jonowy można łatwo wyjąć i wymienić w jednym kroku.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędziaDo demontażu szczotki walcowej nie są potrzebne narzędzia. Dzięki temu można ją szybko zdemontować i wyczyścić.
Szybka ładowarkaKrótki czas ładowania, długi czas pracy: pełne naładowanie baterii w mniej niż dwie godziny.
Łatwe opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia
- Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń bez kontaktu z brudem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza (mm)
|300
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|56
|Moc znamionowa (A)
|1,8
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|7,2
|Pojemność baterii
|(2,5 Ah)
|Czas pracy baterii podczas sprzątania podłóg twardych (min)
|51
|Czas pracy baterii podczas sprzątania dywanów (min)
|41
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 300 x 1340
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 7,2 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Szybka ładowarka, BC 1/1.8
- Szczotka walcowa standardowa
- Teleskopowy uchwyt prowadzący
- Zbiornik na zanieczyszczenia
Wideo
