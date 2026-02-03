Szczotka profesjonalna może zamiatać w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i wszędzie tam, gdzie przewód zasilający przeszkadza w pracy np. w windach, na schodach, czy pomiędzy rzędami foteli. EB 30/1 Li-Ion jest też niezwykle przydatna w miejscach, gdzie hałas jest szczególnie niepożądany np. w hotelach, restauracjach, biurach, butikach czy muzeach. Szczotka pozwala szybko zebrać suchy, luźny brud zarówno z podłóg twardych, jak i wykładzin dywanowych o krótkim runie. Litowo-jonową baterię można wymienić w zaledwie kilka sekund. Obsługa szczotki jest w pełni intuicyjna. Teleskopowy uchwyt oraz duży włącznik przystosowany do obsługi stopą zapewniają możliwość sprzątania bez potrzeby schylania się. Szczotkę można wyjąć za pomocą jednej ręki, bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w razie potrzeby łatwo oczyścić z nawiniętych włosów czy nitek. Podobnie zbiornik na zanieczyszczenia jest łatwy w wyjmowaniu i opróżnianiu.