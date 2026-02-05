Zamiatarka z trakcją KM 85/50 W Bp
Akumulatorowa zamiatarka KM 85/50 W Bp z dużym płaskim filtrem falistym i pływającą szczotką główną. Solidna, łatwa w obsłudze maszyna o wysokiej wydajności powierzchniowej.
Wytrzymała, zaprojektowana z dwuścienną ramą i opuszczaną szczotką boczną, zasilana akumulatorowo zamiatarka KM 85/50 W Bp sprawdzi się idealnie w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Niezawodna i kompaktowa maszyna jest wygodna i intuicyjna w obsłudze, posiada napęd trakcyjny w obu kierunkach oraz czyści do 4725 m²/h przy użyciu opcjonalnej szczotki bocznej po lewej stronie. Pływający szczotka automatycznie dostosowuje się do podłoża, zapewniając tym samym doskonałe rezultaty również na nierównym terenie lub w przypadku dużych ilości zabrudzeń. Duży płaski filtr falisty umożliwia praktycznie bezpyłową pracę, a podwójny skrobak gwarantuje skuteczne czyszczenie. Szczotkę główną oraz filtr można bardzo łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Dodatkowe zalety, takie jak hamulec tarczowy i system Kärcher Home Base do łatwego przenoszenia dodatkowych narzędzi czyszczących, dopełniają udane urządzenie.
Cechy i zalety
Napęd trakcyjny w obu kierunkach realizowany za pomocą uchwytuIntuicyjna, prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa. Bardzo zwrotne urządzenie. Hamulec tarczowy zapewniający bezpieczne hamowanie w każdej sytuacji.
Główna szczotka walcowa mocowana pływającoDoskonałe zbieranie burdu również na nierównościach. Nie wymaga regulacji spowodowanej zużyciem. Wydajne i szybkie czyszczenie.
Wytrzymała i niezawodna w trudnych zastosowaniachWytrzymała, dwuścienna rama obrotowa. Opuszczana szczotka boczna zapobiega uszkodzeniom. Duże koła zwiększające komfort obsługi.
Wydajny system filtracji
- Duży płaski filtr falisty o łącznej powierzchni 2,3 m².
- Zmywalny filtr poliestrowy.
- Doskonałe czyszczenie dzięki podwójnemu skrobakowi i poziomej pozycji montażowej.
Wymiana szczotki głównej i filtra bez narzędzi
- Prosta i szybka wymiana w przypadku zużycia.
- Szybka kontrola szczotki głównej w przypadku owinięcia taśm i folii.
- Dostęp do filtra po stronie czystej, bez kontaktu z pyłem i zabrudzeniami.
Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
- Doskonała manewrowość.
- Idealna w wąskich, zatłoczonych przestrzeniach.
- Możliwość przejeżdżania przez drzwi (90 cm).
Zintegrowany system uchwytów Home Base
- Bardzo praktyczne połączenie do przenoszenia dodatkowych narzędzi.
- Do łatwego transportu np. chwytaka śmieci, szczotki lub ściereczek.
- Schowek na mniejsze akcesoria.
Prosta obsługa
- Szczotkę główną oraz boczną można wygodnie włączać i wyłączać.
- Wygodny ruch do przodu i do tyłu realizowany z pomocą uchwytu do pchania.
- Regulacja siły ssania do odkurzania mokrych powierzchni.
Duży zbiornik na zanieczyszczenia
- Pochłania duże ilości zanieczyszczeń, umożliwiając długą pracę.
- Łatwe usuwanie i bezpieczne opróżnianie zebranych zanieczyszczeń.
- Kółka na zbiorniku na zanieczyszczenia ułatwiają jego przemieszczanie podczas opróżniania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Napęd
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/W)
|24 / 912
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3825
|Szerokość robocza (mm)
|615
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|850
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1085
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|15
|Prędkość robocza (km/h)
|4,5
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|2,3
|Rozmiar komory akumulatora (mm)
|362 / 348 / 290
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Waga z akcesoriami (kg)
|138,4
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|226
|Waga z opakowaniem (kg)
|149
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Zakres dostawy
- Płaski filtr falisty: Wykonany z poliestru
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Mobilny pojemnik na odpady
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- System odsysania
- Napęd jezdny
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Regulacja objętości ssania
- Szczotka boczna, opuszczana/regulowana
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
- Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
- Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
- Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.