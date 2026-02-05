Wytrzymała, zaprojektowana z dwuścienną ramą i opuszczaną szczotką boczną, zasilana akumulatorowo zamiatarka KM 85/50 W Bp sprawdzi się idealnie w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Niezawodna i kompaktowa maszyna jest wygodna i intuicyjna w obsłudze, posiada napęd trakcyjny w obu kierunkach oraz czyści do 4725 m²/h przy użyciu opcjonalnej szczotki bocznej po lewej stronie. Pływający szczotka automatycznie dostosowuje się do podłoża, zapewniając tym samym doskonałe rezultaty również na nierównym terenie lub w przypadku dużych ilości zabrudzeń. Duży płaski filtr falisty umożliwia praktycznie bezpyłową pracę, a podwójny skrobak gwarantuje skuteczne czyszczenie. Szczotkę główną oraz filtr można bardzo łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Dodatkowe zalety, takie jak hamulec tarczowy i system Kärcher Home Base do łatwego przenoszenia dodatkowych narzędzi czyszczących, dopełniają udane urządzenie.