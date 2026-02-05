Zamiatarka z trakcją KM 85/50 W Bp

Akumulatorowa zamiatarka KM 85/50 W Bp z dużym płaskim filtrem falistym i pływającą szczotką główną. Solidna, łatwa w obsłudze maszyna o wysokiej wydajności powierzchniowej.

Wytrzymała, zaprojektowana z dwuścienną ramą i opuszczaną szczotką boczną, zasilana akumulatorowo zamiatarka KM 85/50 W Bp sprawdzi się idealnie w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Niezawodna i kompaktowa maszyna jest wygodna i intuicyjna w obsłudze, posiada napęd trakcyjny w obu kierunkach oraz czyści do 4725 m²/h przy użyciu opcjonalnej szczotki bocznej po lewej stronie. Pływający szczotka automatycznie dostosowuje się do podłoża, zapewniając tym samym doskonałe rezultaty również na nierównym terenie lub w przypadku dużych ilości zabrudzeń. Duży płaski filtr falisty umożliwia praktycznie bezpyłową pracę, a podwójny skrobak gwarantuje skuteczne czyszczenie. Szczotkę główną oraz filtr można bardzo łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Dodatkowe zalety, takie jak hamulec tarczowy i system Kärcher Home Base do łatwego przenoszenia dodatkowych narzędzi czyszczących, dopełniają udane urządzenie.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 85/50 W Bp: Napęd trakcyjny w obu kierunkach realizowany za pomocą uchwytu
Napęd trakcyjny w obu kierunkach realizowany za pomocą uchwytu
Intuicyjna, prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa. Bardzo zwrotne urządzenie. Hamulec tarczowy zapewniający bezpieczne hamowanie w każdej sytuacji.
Zamiatarka z trakcją KM 85/50 W Bp: Główna szczotka walcowa mocowana pływająco
Główna szczotka walcowa mocowana pływająco
Doskonałe zbieranie burdu również na nierównościach. Nie wymaga regulacji spowodowanej zużyciem. Wydajne i szybkie czyszczenie.
Zamiatarka z trakcją KM 85/50 W Bp: Wytrzymała i niezawodna w trudnych zastosowaniach
Wytrzymała i niezawodna w trudnych zastosowaniach
Wytrzymała, dwuścienna rama obrotowa. Opuszczana szczotka boczna zapobiega uszkodzeniom. Duże koła zwiększające komfort obsługi.
Wydajny system filtracji
  • Duży płaski filtr falisty o łącznej powierzchni 2,3 m².
  • Zmywalny filtr poliestrowy.
  • Doskonałe czyszczenie dzięki podwójnemu skrobakowi i poziomej pozycji montażowej.
Wymiana szczotki głównej i filtra bez narzędzi
  • Prosta i szybka wymiana w przypadku zużycia.
  • Szybka kontrola szczotki głównej w przypadku owinięcia taśm i folii.
  • Dostęp do filtra po stronie czystej, bez kontaktu z pyłem i zabrudzeniami.
Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
  • Doskonała manewrowość.
  • Idealna w wąskich, zatłoczonych przestrzeniach.
  • Możliwość przejeżdżania przez drzwi (90 cm).
Zintegrowany system uchwytów Home Base
  • Bardzo praktyczne połączenie do przenoszenia dodatkowych narzędzi.
  • Do łatwego transportu np. chwytaka śmieci, szczotki lub ściereczek.
  • Schowek na mniejsze akcesoria.
Prosta obsługa
  • Szczotkę główną oraz boczną można wygodnie włączać i wyłączać.
  • Wygodny ruch do przodu i do tyłu realizowany z pomocą uchwytu do pchania.
  • Regulacja siły ssania do odkurzania mokrych powierzchni.
Duży zbiornik na zanieczyszczenia
  • Pochłania duże ilości zanieczyszczeń, umożliwiając długą pracę.
  • Łatwe usuwanie i bezpieczne opróżnianie zebranych zanieczyszczeń.
  • Kółka na zbiorniku na zanieczyszczenia ułatwiają jego przemieszczanie podczas opróżniania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Elektryczny
Napęd Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/W) 24 / 912
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 3825
Szerokość robocza (mm) 615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 850
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1085
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 50
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 15
Prędkość robocza (km/h) 4,5
Powierzchnia filtracyjna (m²) 2,3
Rozmiar komory akumulatora (mm) 362 / 348 / 290
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Waga z akcesoriami (kg) 138,4
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 226
Waga z opakowaniem (kg) 149
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Zakres dostawy

  • Płaski filtr falisty: Wykonany z poliestru

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Mobilny pojemnik na odpady
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • System odsysania
  • Napęd jezdny
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Licznik czasu pracy
  • Regulacja objętości ssania
  • Szczotka boczna, opuszczana/regulowana

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.