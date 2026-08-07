KM 100/120 R Li-Ion to niezwykle wytrzymała, średniej wielkości zamiatarka jezdna z funkcją ssania. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu urządzenie to świetnie nadaje się do użytku w pomieszczeniach. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 180 Ah zapewnia wystarczającą ilość energii na 4 godziny różnorodnych prac porządkowych. W każdej chwili można sprawdzić na wyświetlaczu, ile energii pozostało w baterii. Maszyna zapewnia doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej, nawet przy maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 6 km/h. Boczne szczotki można złożyć, żeby chronić meble i samo urządzenie. Duży pojemnik na odpady można podnieść hydraulicznie na wysokość do 1,52 metra w celu wyrzucenia zanieczyszczeń do różnych rodzajów pojemników. Sprawdzony system okrągłych filtrów, charakteryzujący się dużą powierzchnią filtrującą i automatycznym czyszczeniem, zapobiega wzbijaniu się kurzu podczas zamiatania. Fotel kierowcy można dopasować do wzrostu operatora, dzięki czemu zawsze ma on dobrą widoczność na szczotkę boczną i obszar roboczy. Wszystkie elementy sterujące są przejrzyście rozmieszczone i łatwo dostępne. Części wymagające konserwacji są również łatwo dostępne, a do demontażu filtra lub wałka szczotki nie potrzeba żadnych narzędzi. W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka.