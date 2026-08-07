Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC

Zamiatarka KM 100/120 R Bp Pack jest wyposażona w wydajny akumulator litowo-jonowy 180 Ah, szybką ładowarkę oraz funkcję hydraulicznego opróżniania pojemnika.

KM 100/120 R Li-Ion to niezwykle wytrzymała, średniej wielkości zamiatarka jezdna z funkcją ssania. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu urządzenie to świetnie nadaje się do użytku w pomieszczeniach. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 180 Ah zapewnia wystarczającą ilość energii na 4 godziny różnorodnych prac porządkowych. W każdej chwili można sprawdzić na wyświetlaczu, ile energii pozostało w baterii. Maszyna zapewnia doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej, nawet przy maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 6 km/h. Boczne szczotki można złożyć, żeby chronić meble i samo urządzenie. Duży pojemnik na odpady można podnieść hydraulicznie na wysokość do 1,52 metra w celu wyrzucenia zanieczyszczeń do różnych rodzajów pojemników. Sprawdzony system okrągłych filtrów, charakteryzujący się dużą powierzchnią filtrującą i automatycznym czyszczeniem, zapobiega wzbijaniu się kurzu podczas zamiatania. Fotel kierowcy można dopasować do wzrostu operatora, dzięki czemu zawsze ma on dobrą widoczność na szczotkę boczną i obszar roboczy. Wszystkie elementy sterujące są przejrzyście rozmieszczone i łatwo dostępne. Części wymagające konserwacji są również łatwo dostępne, a do demontażu filtra lub wałka szczotki nie potrzeba żadnych narzędzi. W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC: Wysoka wydajność
Wysoka wydajność
Doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC: Wygodna i bezpieczna obsługa
Wygodna i bezpieczna obsługa
Wyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC: Trwały akumulator litowo-jonowy
Trwały akumulator litowo-jonowy
Szybka ładowarka umożliwiająca pełne naładowanie akumulatora w zaledwie 2 godziny.  Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody. Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
  • Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia.
  • Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność.
  • Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
  • Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (V) 24
Rodzaj napędu Elektryczny
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 6000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 7620
Szerokość robocza (mm) 730
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1270
Pojemność akumulatora (Ah) 180
Napięcie akumulatora (V) 25,6
Czas pracy akumulatora (h) maks. 3
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 120
Powierzchnia filtracyjna (m²) 6
Waga z akcesoriami (kg) 548
Waga z opakowaniem (kg) 550,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły
  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Wspomaganie kierownicy
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC

Wideo

Zastosowania
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
  • Czyszczenie magazynów
Akcesoria
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