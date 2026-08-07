Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zamiatarka KM 100/120 R Bp Pack jest wyposażona w wydajny akumulator litowo-jonowy 180 Ah, szybką ładowarkę oraz funkcję hydraulicznego opróżniania pojemnika.
KM 100/120 R Li-Ion to niezwykle wytrzymała, średniej wielkości zamiatarka jezdna z funkcją ssania. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu urządzenie to świetnie nadaje się do użytku w pomieszczeniach. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 180 Ah zapewnia wystarczającą ilość energii na 4 godziny różnorodnych prac porządkowych. W każdej chwili można sprawdzić na wyświetlaczu, ile energii pozostało w baterii. Maszyna zapewnia doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej, nawet przy maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 6 km/h. Boczne szczotki można złożyć, żeby chronić meble i samo urządzenie. Duży pojemnik na odpady można podnieść hydraulicznie na wysokość do 1,52 metra w celu wyrzucenia zanieczyszczeń do różnych rodzajów pojemników. Sprawdzony system okrągłych filtrów, charakteryzujący się dużą powierzchnią filtrującą i automatycznym czyszczeniem, zapobiega wzbijaniu się kurzu podczas zamiatania. Fotel kierowcy można dopasować do wzrostu operatora, dzięki czemu zawsze ma on dobrą widoczność na szczotkę boczną i obszar roboczy. Wszystkie elementy sterujące są przejrzyście rozmieszczone i łatwo dostępne. Części wymagające konserwacji są również łatwo dostępne, a do demontażu filtra lub wałka szczotki nie potrzeba żadnych narzędzi. W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka.
Cechy i zalety
Wysoka wydajnośćDoskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Wygodna i bezpieczna obsługaWyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Trwały akumulator litowo-jonowySzybka ładowarka umożliwiająca pełne naładowanie akumulatora w zaledwie 2 godziny. Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody. Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
- Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia.
- Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność.
- Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
- Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V)
|24
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|6000
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|7620
|Szerokość robocza (mm)
|730
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1270
|Pojemność akumulatora (Ah)
|180
|Napięcie akumulatora (V)
|25,6
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 3
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|120
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|6
|Waga z akcesoriami (kg)
|548
|Waga z opakowaniem (kg)
|550,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Wideo
Zastosowania
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
- Czyszczenie magazynów
Akcesoria
Części zamienne
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