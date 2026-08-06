Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB

Wszechstronna zamiatarka z fotelem operatora KM 100/120 R G 2SB z wygodnym, hydraulicznym systemem opróżniania zbiornika i wydajnym systemem filtracji zapewniającym praktycznie bezpyłowe zamiatanie. Szorowarka wyposażona w dwie szczotki boczne .

Bez względu na warunki – na zewnątrz w zapylonym środowisku czy w wentylowanych halach – zamiatarka samojezdna KM 100/120 R G 2SB Kärcher sprawdza się w różnych zastosowaniach. Wyposażona jest w pływającą szczotkę walcową, która umożliwia pracę na zróżnicowanych powierzchniach. Zbiornik na odpady o pojemności 120 litrów, boczna szczotka obrotowa i prędkość robocza do 7 km/h zapewniają szybkie i skuteczne zamiatanie bez ryzyka uszkodzenia otoczenia. W standardzie znajduje się migająca lampa sygnalizacyjna zwiększająca bezpieczeństwo pracy. Operator ma dostęp do automatycznego systemu opróżniania zbiornika na wysokość do 1,52 m oraz dobrą widoczność strefy roboczej. System filtracji oparty jest na filtrze okrągłym o powierzchni 6 m². Automatyczne czyszczenie wydłuża jego żywotność i ogranicza emisję pyłu. Istnieje możliwość rozbudowy maszyny o zestawy akcesoriów dopasowane do specyficznych potrzeb użytkownika.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB: Wysoka wydajność
Wysoka wydajność
Doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB: Wygodna i bezpieczna obsługa
Wygodna i bezpieczna obsługa
Wyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB: Duża powierzchnia filtrująca z automatycznym czyszczeniem filtra
Duża powierzchnia filtrująca z automatycznym czyszczeniem filtra
Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia. Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność. Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
  • Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny hydrauliczne
Moc napędu (kW) 6,3
Rodzaj napędu Benzyna
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 7000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 8890
Szerokość robocza (mm) 730
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1270
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 120
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 18
Prędkość robocza (km/h) 7
Powierzchnia filtracyjna (m²) 6
Waga z akcesoriami (kg) 585,4
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 570
Waga z opakowaniem (kg) 587,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 1290 x 1500

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły
  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Wspomaganie kierownicy
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Katalizator
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
  • Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
  • Zestaw zaczepów Home Base
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB
Zastosowania
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
  • Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku i na budowlach.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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