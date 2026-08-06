Bez względu na warunki – na zewnątrz w zapylonym środowisku czy w wentylowanych halach – zamiatarka samojezdna KM 100/120 R G 2SB Kärcher sprawdza się w różnych zastosowaniach. Wyposażona jest w pływającą szczotkę walcową, która umożliwia pracę na zróżnicowanych powierzchniach. Zbiornik na odpady o pojemności 120 litrów, boczna szczotka obrotowa i prędkość robocza do 7 km/h zapewniają szybkie i skuteczne zamiatanie bez ryzyka uszkodzenia otoczenia. W standardzie znajduje się migająca lampa sygnalizacyjna zwiększająca bezpieczeństwo pracy. Operator ma dostęp do automatycznego systemu opróżniania zbiornika na wysokość do 1,52 m oraz dobrą widoczność strefy roboczej. System filtracji oparty jest na filtrze okrągłym o powierzchni 6 m². Automatyczne czyszczenie wydłuża jego żywotność i ogranicza emisję pyłu. Istnieje możliwość rozbudowy maszyny o zestawy akcesoriów dopasowane do specyficznych potrzeb użytkownika.