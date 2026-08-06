Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G 2SB
Wszechstronna zamiatarka z fotelem operatora KM 100/120 R G 2SB z wygodnym, hydraulicznym systemem opróżniania zbiornika i wydajnym systemem filtracji zapewniającym praktycznie bezpyłowe zamiatanie. Szorowarka wyposażona w dwie szczotki boczne .
Bez względu na warunki – na zewnątrz w zapylonym środowisku czy w wentylowanych halach – zamiatarka samojezdna KM 100/120 R G 2SB Kärcher sprawdza się w różnych zastosowaniach. Wyposażona jest w pływającą szczotkę walcową, która umożliwia pracę na zróżnicowanych powierzchniach. Zbiornik na odpady o pojemności 120 litrów, boczna szczotka obrotowa i prędkość robocza do 7 km/h zapewniają szybkie i skuteczne zamiatanie bez ryzyka uszkodzenia otoczenia. W standardzie znajduje się migająca lampa sygnalizacyjna zwiększająca bezpieczeństwo pracy. Operator ma dostęp do automatycznego systemu opróżniania zbiornika na wysokość do 1,52 m oraz dobrą widoczność strefy roboczej. System filtracji oparty jest na filtrze okrągłym o powierzchni 6 m². Automatyczne czyszczenie wydłuża jego żywotność i ogranicza emisję pyłu. Istnieje możliwość rozbudowy maszyny o zestawy akcesoriów dopasowane do specyficznych potrzeb użytkownika.
Cechy i zalety
Wysoka wydajnośćDoskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Wygodna i bezpieczna obsługaWyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Duża powierzchnia filtrująca z automatycznym czyszczeniem filtraAutomatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia. Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność. Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
- Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|hydrauliczne
|Moc napędu (kW)
|6,3
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|7000
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|8890
|Szerokość robocza (mm)
|730
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1270
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|120
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|7
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|6
|Waga z akcesoriami (kg)
|585,4
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|570
|Waga z opakowaniem (kg)
|587,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 1290 x 1500
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Katalizator
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
- Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
- Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
- Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku i na budowlach.
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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