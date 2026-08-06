Centra logistyczne, parkingi i hale produkcyjne to typowe obszary, w których może być wykorzystywana nasza akumulatorowo zasilana i niezawodna zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp z obrotową szczotką boczną. Zwrotne urządzenie doskonale sprawdzi się na ograniczonych przestrzeniach, dzięki wyjątkowo łatwej obsłudze i bezproblemowo sprosta wysokim wymaganiom związanym z czyszczeniem. Wyjątkowy, automatyczny i bardzo wydajny system czyszczenia okrągłego filtra umożliwia bezpyłową pracę, bez utraty mocy ssącej. Dzięki systemowi EASY Operation, zamiatarka KM 90/60 R Bp jest wyjątkowo prosta w obsłudze. Posiada zestaw zaczepów Home Base, a także praktyczny obszar zbierania zanieczyszczeń.