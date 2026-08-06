Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp

Bardzo zwrotna i kompaktowa konstrukcja: zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp Pack zachwyca łatwą obsługą i automatycznym systemem czyszczenia okrągłego filtra.

Centra logistyczne, parkingi i hale produkcyjne to typowe obszary, w których może być wykorzystywana nasza akumulatorowo zasilana i niezawodna zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp z obrotową szczotką boczną. Zwrotne urządzenie doskonale sprawdzi się na ograniczonych przestrzeniach, dzięki wyjątkowo łatwej obsłudze i bezproblemowo sprosta wysokim wymaganiom związanym z czyszczeniem. Wyjątkowy, automatyczny i bardzo wydajny system czyszczenia okrągłego filtra umożliwia bezpyłową pracę, bez utraty mocy ssącej. Dzięki systemowi EASY Operation, zamiatarka KM 90/60 R Bp jest wyjątkowo prosta w obsłudze. Posiada zestaw zaczepów Home Base, a także praktyczny obszar zbierania zanieczyszczeń.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp: Koncepcja obsługi EASY Operation
Koncepcja obsługi EASY Operation
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp: Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Zestaw zaczepów Home Base
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (kW) 1,2
Rodzaj napędu Elektryczny
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 5400
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 6900
Szerokość robocza (mm) 615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 900
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1150
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 12
Prędkość robocza (km/h) 6
Powierzchnia filtracyjna (m²) 4
Waga z akcesoriami (kg) 205
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 330
Waga z opakowaniem (kg) 206
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
  • Zestaw zaczepów Home Base
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp

Wideo

Zastosowania
  • Centra logistyczne
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Magazyny
  • Kompleksy hotelowe
  • Hale produkcyjne
  • Parkingi
Akcesoria
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