Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R Bp
Bardzo zwrotna i kompaktowa konstrukcja: zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp Pack zachwyca łatwą obsługą i automatycznym systemem czyszczenia okrągłego filtra.
Centra logistyczne, parkingi i hale produkcyjne to typowe obszary, w których może być wykorzystywana nasza akumulatorowo zasilana i niezawodna zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp z obrotową szczotką boczną. Zwrotne urządzenie doskonale sprawdzi się na ograniczonych przestrzeniach, dzięki wyjątkowo łatwej obsłudze i bezproblemowo sprosta wysokim wymaganiom związanym z czyszczeniem. Wyjątkowy, automatyczny i bardzo wydajny system czyszczenia okrągłego filtra umożliwia bezpyłową pracę, bez utraty mocy ssącej. Dzięki systemowi EASY Operation, zamiatarka KM 90/60 R Bp jest wyjątkowo prosta w obsłudze. Posiada zestaw zaczepów Home Base, a także praktyczny obszar zbierania zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Kompaktowy design
Koncepcja obsługi EASY Operation
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Zestaw zaczepów Home Base
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (kW)
|1,2
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5400
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|6900
|Szerokość robocza (mm)
|615
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|900
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1150
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|12
|Prędkość robocza (km/h)
|6
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|4
|Waga z akcesoriami (kg)
|205
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|330
|Waga z opakowaniem (kg)
|206
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
- Zestaw zaczepów Home Base
Wideo
Zastosowania
- Centra logistyczne
- Parkingi wielopoziomowe
- Magazyny
- Kompleksy hotelowe
- Hale produkcyjne
- Parkingi
Akcesoria
Części zamienne
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