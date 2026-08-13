RM 896 20l Klear!Rim, 20l
VehiclePro Klear! Rim RM 896: Premium środek czyszczący do felg stalowych i aluminiowych. Usuwa uporczywy brud nie powodując uszkodzeń na betonowych posadzkach i nadkolach.
VehiclePro Klear! Rim RM 896 to najwyższej jakości środek do czyszczenia felg firmy Kärcher, który bez wysiłku usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia podczas mycia pojazdu. Wysoko skoncentrowany środek czyszczący z linii Kärcher Klear! Line, odpowiedni do stosowania w systemach mycia pojazdów, szybko, niezawodnie i bardzo skutecznie usuwa pozostałości pyłu hamulcowego, ślady zużywających się opon, kamienia i soli drogowej. Chroniący materiał produkt klasy premium nie atakuje powłok felg aluminiowych i stalowych, niepowlekanych posadzek betonowych ani stalowych nadkoli. Ponadto środek VehiclePro Klear!Rim RM 896 zapewniający wydajność czyszczenia około 400 felg na litr jest bardzo ekonomiczny i w ponad 90% biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,8
Właściwości
- Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
- Efektywnie szybki
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Biodegradowalny w ponad 90%
- Wolny od NTA
- Silnie skoncentrowany
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Środek do czyszczenia felg samochodowych