VehiclePro Klear! Rim RM 896 to najwyższej jakości środek do czyszczenia felg firmy Kärcher, który bez wysiłku usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia podczas mycia pojazdu. Wysoko skoncentrowany środek czyszczący z linii Kärcher Klear! Line, odpowiedni do stosowania w systemach mycia pojazdów, szybko, niezawodnie i bardzo skutecznie usuwa pozostałości pyłu hamulcowego, ślady zużywających się opon, kamienia i soli drogowej. Chroniący materiał produkt klasy premium nie atakuje powłok felg aluminiowych i stalowych, niepowlekanych posadzek betonowych ani stalowych nadkoli. Ponadto środek VehiclePro Klear!Rim RM 896 zapewniający wydajność czyszczenia około 400 felg na litr jest bardzo ekonomiczny i w ponad 90% biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004.