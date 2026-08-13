RM 896 20l Klear!Rim, 20l

VehiclePro Klear! Rim RM 896: Premium środek czyszczący do felg stalowych i aluminiowych. Usuwa uporczywy brud nie powodując uszkodzeń na betonowych posadzkach i nadkolach.

VehiclePro Klear! Rim RM 896 to najwyższej jakości środek do czyszczenia felg firmy Kärcher, który bez wysiłku usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia podczas mycia pojazdu. Wysoko skoncentrowany środek czyszczący z linii Kärcher Klear! Line, odpowiedni do stosowania w systemach mycia pojazdów, szybko, niezawodnie i bardzo skutecznie usuwa pozostałości pyłu hamulcowego, ślady zużywających się opon, kamienia i soli drogowej. Chroniący materiał produkt klasy premium nie atakuje powłok felg aluminiowych i stalowych, niepowlekanych posadzek betonowych ani stalowych nadkoli. Ponadto środek VehiclePro Klear!Rim RM 896 zapewniający wydajność czyszczenia około 400 felg na litr jest bardzo ekonomiczny i w ponad 90% biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 22,8

Właściwości

  • Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
  • Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
  • Efektywnie szybki
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Biodegradowalny w ponad 90%
  • Wolny od NTA
  • Silnie skoncentrowany
RM 896 20l Klear!Rim, 20l
RM 896 20l Klear!Rim, 20l
RM 896 20l Klear!Rim, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Środek do czyszczenia felg samochodowych
Akcesoria