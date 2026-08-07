System do dezynfekcji PS 4/7 Bp Mister
System do dezynfekcji PS 4/7 Bp Mister do precyzyjnego i równomiernego rozprowadzania środków dezynfekujących na powierzchniach. Idealne rozwiązanie do stosowania w miejscach, w których higiena ma kluczowe znaczenie.
Nasze zasilane akumulatorowo urządzenie PS 4/7 Bp Mister to system kierunkowego natrysku zaprojektowany specjalnie do stosowania ze środkiem dezynfekującym Kärcher RM 735 w obszarach, w których zachowanie wysokiego poziomu higieny jest bardzo ważne, np. w placówkach służby zdrowia. Ponadto, to urządzenie do dezynfekcji może być stosowane również w wielu innych miejscach, takich jak: laboratoria i obiekty badawcze w sektorze farmaceutycznym, technologii medycznej lub biotechnologii, w celu zwalczania wszelkiego rodzaju patogenów oraz do obiektowej dezynfekcji, np.: klamki, poręcze, stoły, itp.. PS 4/7 Bp Mister zapewnia niezwykle precyzyjne pokrycie i odpowiednią ilość środka dezynfekującego, nawet w trudno dostępnych narożnikach i szczelinach, gdzie dezynfekcja przy pomocy konwencjonalnych metod jest utrudniona. Urządzenie umożliwia niezawodne i skutecznie pozbywanie się drobnoustrojów, bakterii, pleśni, wirusów, w tym SARS-CoV-2, bez konieczności przeprowadzania ręcznej dezynfekcji uzupełniającej.
Cechy i zalety
Szybka (1-minutowa) dezynfekcja przy użyciu 7,5% roztworu środka RM 735
- Zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianiu się infekcji (w tym COVID-19).
- Zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, pozwala ograniczyć liczbę absencji.
Wydajny system natrysku kierunkowego
- Bardziej efektywne rozprowadzanie i wyższa skuteczność niż w przypadku mopowania natryskowego
- Idealne rozwiązanie w przypadku obszarów i powierzchni, które stale są zanieczyszczane
- Świetnie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach i na powierzchniach o złożonej strukturze.
Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy
- Bardzo cicha praca, poziom ciśnienia akustycznego wynosi jedynie 45 dB(A).
- Doskonałe rozwiązanie dla obszarów, w których wymagany jest niski poziom hałasu, może być stosowany również w nocy.
Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca transport
- Przenośny – nawet podczas pracy.
- Umożliwia skuteczną i wydajną dezynfekcję dużych powierzchni.
- Niezwykle wydajna i lekka praca.
Prosta obsługa
- Pomaga uniknąć ewentualnych błędów operatora.
- Redukuje czas i koszty szkolenia.
Wbudowana ładowarka sieciowa
- Możliwość ładowania po podłączeniu do dowolnego gniazdka elektrycznego.
- Wysoka elastyczność i niezależność.
W zestawie znajduje się akumulator o dużej pojemności
- Nie jest wymagane ciągłe pompowanie środka dezynfekującego.
- Długa żywotność baterii – do 8 godzin natryskiwania w sposób ciągły.
- Niski poziom ciśnienia akustycznego – pompa pracuje tylko w razie potrzeby.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (psi)
|100
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|0,2
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|3,8
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|45
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (h)
|ok. 8
|Czas ładowania baterii (h)
|5
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|12 / 7
|Rodzaj baterii
|Bezobsługowe
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|110 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|13,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|14,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|510 x 470 x 940
Zakres dostawy
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
Wyposażenie
- Ergonomiczny uchwyt
- Zasilanie bateryjne
- Kółka
- Kompaktowa wysokość ułatwiająca przechowywanie i transport
Wideo
Zastosowania
- Do dezynfekcji w miejscach, gdzie higiena ma kluczowe znaczenie.
- Do stosowania w szpitalach, gabinetach lekarskich, laboratoriach i wielu innych miejscach.
Części zamienne
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