System do dezynfekcji PS 4/7 Bp Mister

System do dezynfekcji PS 4/7 Bp Mister do precyzyjnego i równomiernego rozprowadzania środków dezynfekujących na powierzchniach. Idealne rozwiązanie do stosowania w miejscach, w których higiena ma kluczowe znaczenie.

Nasze zasilane akumulatorowo urządzenie PS 4/7 Bp Mister to system kierunkowego natrysku zaprojektowany specjalnie do stosowania ze środkiem dezynfekującym Kärcher RM 735 w obszarach, w których zachowanie wysokiego poziomu higieny jest bardzo ważne, np. w placówkach służby zdrowia. Ponadto, to urządzenie do dezynfekcji może być stosowane również w wielu innych miejscach, takich jak: laboratoria i obiekty badawcze w sektorze farmaceutycznym, technologii medycznej lub biotechnologii, w celu zwalczania wszelkiego rodzaju patogenów oraz do obiektowej dezynfekcji, np.: klamki, poręcze, stoły, itp.. PS 4/7 Bp Mister zapewnia niezwykle precyzyjne pokrycie i odpowiednią ilość środka dezynfekującego, nawet w trudno dostępnych narożnikach i szczelinach, gdzie dezynfekcja przy pomocy konwencjonalnych metod jest utrudniona. Urządzenie umożliwia niezawodne i skutecznie pozbywanie się drobnoustrojów, bakterii, pleśni, wirusów, w tym SARS-CoV-2, bez konieczności przeprowadzania ręcznej dezynfekcji uzupełniającej.

Cechy i zalety
Szybka (1-minutowa) dezynfekcja przy użyciu 7,5% roztworu środka RM 735
  • Zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianiu się infekcji (w tym COVID-19).
  • Zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, pozwala ograniczyć liczbę absencji.
Wydajny system natrysku kierunkowego
  • Bardziej efektywne rozprowadzanie i wyższa skuteczność niż w przypadku mopowania natryskowego
  • Idealne rozwiązanie w przypadku obszarów i powierzchni, które stale są zanieczyszczane
  • Świetnie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach i na powierzchniach o złożonej strukturze.
Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy
  • Bardzo cicha praca, poziom ciśnienia akustycznego wynosi jedynie 45 dB(A).
  • Doskonałe rozwiązanie dla obszarów, w których wymagany jest niski poziom hałasu, może być stosowany również w nocy.
Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca transport
  • Przenośny – nawet podczas pracy.
  • Umożliwia skuteczną i wydajną dezynfekcję dużych powierzchni.
  • Niezwykle wydajna i lekka praca.
Prosta obsługa
  • Pomaga uniknąć ewentualnych błędów operatora.
  • Redukuje czas i koszty szkolenia.
Wbudowana ładowarka sieciowa
  • Możliwość ładowania po podłączeniu do dowolnego gniazdka elektrycznego.
  • Wysoka elastyczność i niezależność.
W zestawie znajduje się akumulator o dużej pojemności
  • Nie jest wymagane ciągłe pompowanie środka dezynfekującego.
  • Długa żywotność baterii – do 8 godzin natryskiwania w sposób ciągły.
  • Niski poziom ciśnienia akustycznego – pompa pracuje tylko w razie potrzeby.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (psi) 100
Wydajność spryskiwania (l/min) 0,2
Pojemność zbiornika czystej wody (l) 3,8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 45
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (h) ok. 8
Czas ładowania baterii (h) 5
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 12 / 7
Rodzaj baterii Bezobsługowe
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 110 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor antracyt
Ciężar z akumulatorem (kg) 13,6
Waga bez akcesoriów (kg) 13,1
Waga z opakowaniem (kg) 14,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 510 x 470 x 940

Zakres dostawy

  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie

Wyposażenie

  • Ergonomiczny uchwyt
  • Zasilanie bateryjne
  • Kółka
  • Kompaktowa wysokość ułatwiająca przechowywanie i transport

Wideo

Zastosowania
  • Do dezynfekcji w miejscach, gdzie higiena ma kluczowe znaczenie.
  • Do stosowania w szpitalach, gabinetach lekarskich, laboratoriach i wielu innych miejscach.
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.