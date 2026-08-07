Nasze zasilane akumulatorowo urządzenie PS 4/7 Bp Mister to system kierunkowego natrysku zaprojektowany specjalnie do stosowania ze środkiem dezynfekującym Kärcher RM 735 w obszarach, w których zachowanie wysokiego poziomu higieny jest bardzo ważne, np. w placówkach służby zdrowia. Ponadto, to urządzenie do dezynfekcji może być stosowane również w wielu innych miejscach, takich jak: laboratoria i obiekty badawcze w sektorze farmaceutycznym, technologii medycznej lub biotechnologii, w celu zwalczania wszelkiego rodzaju patogenów oraz do obiektowej dezynfekcji, np.: klamki, poręcze, stoły, itp.. PS 4/7 Bp Mister zapewnia niezwykle precyzyjne pokrycie i odpowiednią ilość środka dezynfekującego, nawet w trudno dostępnych narożnikach i szczelinach, gdzie dezynfekcja przy pomocy konwencjonalnych metod jest utrudniona. Urządzenie umożliwia niezawodne i skutecznie pozbywanie się drobnoustrojów, bakterii, pleśni, wirusów, w tym SARS-CoV-2, bez konieczności przeprowadzania ręcznej dezynfekcji uzupełniającej.