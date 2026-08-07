Nośniki narzędzi MIC 35
Uniwersalny nośnik narzędzi do pracy przez cały rok. Na co dzień lekka i zwrotna zamiatarka chodnikowa, zimą sprawnie odśnieża i posypuje, latem kosi i zbiera trawę, myje, a nawet szoruje przestrzenie reprezentacyjne. Profesjonalne rozwiązanie dla nowoczesnych miast.
Ergonomicznie zaprojektowana kabina kierowcy oferuje 1,2 m³ przestrzeni i doskonałą widoczność (360°). Dla wygody operatora w kabinie znajduje się uchwyt na 1-litrową butelkę, zamykany schowek oraz ładowarka USB. Panel sterujący zintegrowany z podłokietnikiem gwarantuje intuicyjną i wygodną obsługę. Silnik Diesla w technologii common rail wyposażono w filtr cząstek stałych, umożliwiając swobodne spełnienie wymogów nowej normy emisji spalin Stage V. Wyposażony w zbiornik o pojemności 800 litrów pojazd o szerokości 1,08 m okazuje się niezwykle kompaktowy i zwrotny, a przy tym umożliwiający długie, nieprzerwane interwały pracy. System dwóch szczotek zamiatających gwarantuje doskonałe rezultaty sprzątania. Każda ze szczotek może być sterowana i podnoszona osobno. Niskie zużycie paliwa to zarazem ochrona środowiska jak i większa ekonomia pracy. Pojazd wyposażony w ekonomiczny silnik o mocy 35 KM o napędzie hydraulicznym na 4 koła bez trudu potrafi przewozić tonę zanieczyszczeń bądź akcesoria o odpowiadającej masie.
Cechy i zalety
Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.
- Silnik z wtryskiem bezpośrednim i filtrem cząsek stałych pozwala uzyskać normy spalania zgodne ze standardem STAGE V
- Możliwe wykorzystanie w centrach miast o wysokich ograniczeniach emisyjności.
- Niskie zużycie oleju napędowego ogranicza koszty eksploatacji.
Zintegrowany system szybkiej wymiany
- Montaż akcesoriów przednich za pomocą standardowego trójkąta
- Z tyłu unoszona rama z systemem szybkiej wymiany akcesoriów.
- Dostępna opcjonalnie kaseta szybkozłączek ogranicza niewygodę przepinania złączek indywidualnie.
Komfort obsługi
- Największa w tej klasie kabina (1,45 m³ pojemności powietrza), widoczność 360° zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo użytkowania
- Przeszklona kabina, zamykany schowek, port USB, uchwyt na 1-litrową butelkę.
Łatwość serwisowania
- Wysokie przebiegi międzyprzeglądowe.
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów wymagających konserwacji bez użycia narzędzi (np. poprzez uchylną osłonę silnika)
- Zewnętrzne panele zawierające zbiornik paliwa, chłodnice paliwa i skraplacz klimatyzacji umieszczono na zawiasach, umożliwiając sprawne i szybkie czyszczenie, przegląd i serwisowanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc znamionowa (kW)
|26
|Pojemność silnika (cm³)
|1642
|Liczba cylindrów
|3
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Zbiornik paliwa (l)
|41
|Prędkość jazdy (km/h)
|25
|Prędkość robocza (km/h)
|25
|Rozstaw osi (in)
|1500
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|2500
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1374
|Waga z opakowaniem (kg)
|1374
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
Wideo