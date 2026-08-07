Nośniki narzędzi MIC 35

Uniwersalny nośnik narzędzi do pracy przez cały rok. Na co dzień lekka i zwrotna zamiatarka chodnikowa, zimą sprawnie odśnieża i posypuje, latem kosi i zbiera trawę, myje, a nawet szoruje przestrzenie reprezentacyjne. Profesjonalne rozwiązanie dla nowoczesnych miast.

Ergonomicznie zaprojektowana kabina kierowcy oferuje 1,2 m³ przestrzeni i doskonałą widoczność (360°). Dla wygody operatora w kabinie znajduje się uchwyt na 1-litrową butelkę, zamykany schowek oraz ładowarka USB. Panel sterujący zintegrowany z podłokietnikiem gwarantuje intuicyjną i wygodną obsługę. Silnik Diesla w technologii common rail wyposażono w filtr cząstek stałych, umożliwiając swobodne spełnienie wymogów nowej normy emisji spalin Stage V. Wyposażony w zbiornik o pojemności 800 litrów pojazd o szerokości 1,08 m okazuje się niezwykle kompaktowy i zwrotny, a przy tym umożliwiający długie, nieprzerwane interwały pracy. System dwóch szczotek zamiatających gwarantuje doskonałe rezultaty sprzątania. Każda ze szczotek może być sterowana i podnoszona osobno. Niskie zużycie paliwa to zarazem ochrona środowiska jak i większa ekonomia pracy. Pojazd wyposażony w ekonomiczny silnik o mocy 35 KM o napędzie hydraulicznym na 4 koła bez trudu potrafi przewozić tonę zanieczyszczeń bądź akcesoria o odpowiadającej masie.

Cechy i zalety
Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.
  • Silnik z wtryskiem bezpośrednim i filtrem cząsek stałych pozwala uzyskać normy spalania zgodne ze standardem STAGE V
  • Możliwe wykorzystanie w centrach miast o wysokich ograniczeniach emisyjności.
  • Niskie zużycie oleju napędowego ogranicza koszty eksploatacji.
Zintegrowany system szybkiej wymiany
  • Montaż akcesoriów przednich za pomocą standardowego trójkąta
  • Z tyłu unoszona rama z systemem szybkiej wymiany akcesoriów.
  • Dostępna opcjonalnie kaseta szybkozłączek ogranicza niewygodę przepinania złączek indywidualnie.
Komfort obsługi
  • Największa w tej klasie kabina (1,45 m³ pojemności powietrza), widoczność 360° zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo użytkowania
  • Przeszklona kabina, zamykany schowek, port USB, uchwyt na 1-litrową butelkę.
Łatwość serwisowania
  • Wysokie przebiegi międzyprzeglądowe.
  • Łatwy dostęp do wszystkich elementów wymagających konserwacji bez użycia narzędzi (np. poprzez uchylną osłonę silnika)
  • Zewnętrzne panele zawierające zbiornik paliwa, chłodnice paliwa i skraplacz klimatyzacji umieszczono na zawiasach, umożliwiając sprawne i szybkie czyszczenie, przegląd i serwisowanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Yanmar
Moc znamionowa (kW) 26
Pojemność silnika (cm³) 1642
Liczba cylindrów 3
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 41
Prędkość jazdy (km/h) 25
Prędkość robocza (km/h) 25
Rozstaw osi (in) 1500
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2500
Waga bez akcesoriów (kg) 1374
Waga z opakowaniem (kg) 1374
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3750 x 1075 x 1980

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi MIC 35
Nośniki narzędzi MIC 35
Nośniki narzędzi MIC 35
Nośniki narzędzi MIC 35

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