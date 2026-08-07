Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp

Nasza akumulatorowa piła CS 400/36 Bp zapewnia ergonomiczny uchwyt z minimalnymi drganiami i całkowity brak spalin, a także dużą wydajność podczas codziennego użytkowania.

Codzienne zapewnienie porządku w domu, prace w ogrodzie i usuwanie szkód spowodowanych przez nawałnice, drobne prace w lesie lub pielęgnacja parków i obszarów miejskich: Solidna piła akumulatorowa CS 400/36 Bp Kärcher. Piła jest doskonale wyważona, a także zapewnia ergonomiczny uchwyt z minimalnymi drganiami i całkowity brak spalin. Generuje mniejszy hałas niż urządzenia benzynowe i jest stosunkowo tania w eksploatacji oraz konserwacji.

Cechy i zalety
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp: Mechaniczny hamulec łańcucha
Mechaniczny hamulec łańcucha
Natychmiastowo zatrzymuje łańcuch w przypadku odrzutu.
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp: Automatyczne smarowanie łańcucha
Automatyczne smarowanie łańcucha
Optymalne smarowanie łańcucha zapewniające długi okres eksploatacji. Zmniejsza nakład pracy związany z konserwacją.
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp: Zintegrowany zbiornik na olej z wziernikiem
Zintegrowany zbiornik na olej z wziernikiem
Poziom napełnienia jest dobrze widoczny i łatwy do odczytania. Pokrywa zbiornika z olejem zapobiegająca wyciekom.
Zintegrowane klucze
  • Umożliwia szybkie ponowne napinanie łańcucha.
  • Łatwa wymiana łańcucha i prowadnicy.
Szybka i wydajna
  • Wyższa prędkość łańcucha 23 m/s zapewnia szybsze i precyzyjniejsze cięcia.
  • Wysoka wydajność na równi z urządzeniami spalinowymi, nawet w przypadku cięcia twardego drewna.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Wyjątkowo oszczędna z uwagi na brak kosztów eksploatacji, np. kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prowadnik (mm) 400
Prędkość łańcucha (m/s) 23
Podziałka łańcucha 3/8″
Grubość ogniwa napędowego 1,3 mm / 0,050"
Ilość ogniw prowadzących 56
Pojemność zbiornika oleju (ml) 160
Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3
Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3,4
Napęd Silnik bezszczotkowy
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (cięć) maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 6,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 904 x 217 x 261

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Prowadnik
  • Łańcuch piły
  • Zabezpieczenie łańcucha
  • Automatyczne smarowanie łańcucha
  • Hamulec łańcucha
  • Wskaźnik poziomu oleju
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealna do prac wokół domu, w ogrodzie, do cięcia niedużych ilości drewna opałowego
  • Do oczyszczania terenu po nawałnicach oraz ścinania małych i średnich drzew
  • Do pielęgnacji drzew i żywopłotów w parkach i obszarach miejskich
  • Do prac stolarskich, takich jak cięcie na wymiar lub cięcie belek na długość
  • Nadaje się do używania w zamkniętych pomieszczeniach
Akcesoria
Części zamienne

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