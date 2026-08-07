Codzienne zapewnienie porządku w domu, prace w ogrodzie i usuwanie szkód spowodowanych przez nawałnice, drobne prace w lesie lub pielęgnacja parków i obszarów miejskich: Solidna piła akumulatorowa CS 400/36 Bp Kärcher. Piła jest doskonale wyważona, a także zapewnia ergonomiczny uchwyt z minimalnymi drganiami i całkowity brak spalin. Generuje mniejszy hałas niż urządzenia benzynowe i jest stosunkowo tania w eksploatacji oraz konserwacji.