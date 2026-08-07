Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp
Nasza akumulatorowa piła CS 400/36 Bp zapewnia ergonomiczny uchwyt z minimalnymi drganiami i całkowity brak spalin, a także dużą wydajność podczas codziennego użytkowania.
Codzienne zapewnienie porządku w domu, prace w ogrodzie i usuwanie szkód spowodowanych przez nawałnice, drobne prace w lesie lub pielęgnacja parków i obszarów miejskich: Solidna piła akumulatorowa CS 400/36 Bp Kärcher. Piła jest doskonale wyważona, a także zapewnia ergonomiczny uchwyt z minimalnymi drganiami i całkowity brak spalin. Generuje mniejszy hałas niż urządzenia benzynowe i jest stosunkowo tania w eksploatacji oraz konserwacji.
Cechy i zalety
Mechaniczny hamulec łańcuchaNatychmiastowo zatrzymuje łańcuch w przypadku odrzutu.
Automatyczne smarowanie łańcuchaOptymalne smarowanie łańcucha zapewniające długi okres eksploatacji. Zmniejsza nakład pracy związany z konserwacją.
Zintegrowany zbiornik na olej z wziernikiemPoziom napełnienia jest dobrze widoczny i łatwy do odczytania. Pokrywa zbiornika z olejem zapobiegająca wyciekom.
Zintegrowane klucze
- Umożliwia szybkie ponowne napinanie łańcucha.
- Łatwa wymiana łańcucha i prowadnicy.
Szybka i wydajna
- Wyższa prędkość łańcucha 23 m/s zapewnia szybsze i precyzyjniejsze cięcia.
- Wysoka wydajność na równi z urządzeniami spalinowymi, nawet w przypadku cięcia twardego drewna.
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Wyjątkowo oszczędna z uwagi na brak kosztów eksploatacji, np. kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Prowadnik (mm)
|400
|Prędkość łańcucha (m/s)
|23
|Podziałka łańcucha
|3/8″
|Grubość ogniwa napędowego
|1,3 mm / 0,050"
|Ilość ogniw prowadzących
|56
|Pojemność zbiornika oleju (ml)
|160
|Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (cięć)
|maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|904 x 217 x 261
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Prowadnik
- Łańcuch piły
- Zabezpieczenie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Hamulec łańcucha
- Wskaźnik poziomu oleju
Wideo
Zastosowania
- Idealna do prac wokół domu, w ogrodzie, do cięcia niedużych ilości drewna opałowego
- Do oczyszczania terenu po nawałnicach oraz ścinania małych i średnich drzew
- Do pielęgnacji drzew i żywopłotów w parkach i obszarach miejskich
- Do prac stolarskich, takich jak cięcie na wymiar lub cięcie belek na długość
- Nadaje się do używania w zamkniętych pomieszczeniach
Akcesoria
Części zamienne
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