Doskonała do codziennych prac wokół domu i w ogrodzie, oczyszczania szkód po nawałnicach, drobnych prac w lesie lub pielęgnacji parków i obszarów miejskich: solidna pilarka akumulatorowa CS 400/36 Bp Pack firmy Kärcher. Pilarka jest idealnie wyważona i dobrze leży w dłoniach, zapewniając ergonomiczny uchwyt, minimalne drgania i całkowity brak spalin. Ponadto generuje mniej hałasu niż urządzenia spalinowe, a także porównywalnie mniejsze koszty obsługi i konserwacji.