Kärcher CS 400/36 - Profesjonalna piła łańcuchowa akumulatorowa

Profesjonalna akumulatorowa piła łańcuchowa Kärcher CS 400/36 z prowadnicą 40 cm to doskonałe narzędzie do prac wokół domu, ogrodzie czy lesie. Piła akumulatorowa Kärcher CS 400/36 jest cicha, łatwa w obsłudze i posiada ergonomiczny uchwyt z minimalnymi drganiami, dzięki czemu praca z nią to czysta przyjemność.

Doskonała do codziennych prac wokół domu i w ogrodzie, oczyszczania szkód po nawałnicach, drobnych prac w lesie lub pielęgnacji parków i obszarów miejskich: solidna pilarka akumulatorowa CS 400/36 Bp Pack firmy Kärcher. Pilarka jest idealnie wyważona i dobrze leży w dłoniach, zapewniając ergonomiczny uchwyt, minimalne drgania i całkowity brak spalin. Ponadto generuje mniej hałasu niż urządzenia spalinowe, a także porównywalnie mniejsze koszty obsługi i konserwacji.

Cechy i zalety
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp Pack: Mechaniczny hamulec łańcucha
Mechaniczny hamulec łańcucha
Natychmiastowo zatrzymuje łańcuch w przypadku odrzutu.
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp Pack: Automatyczne smarowanie łańcucha
Automatyczne smarowanie łańcucha
Optymalne smarowanie łańcucha zapewniające długi okres eksploatacji. Zmniejsza nakład pracy związany z konserwacją.
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp Pack: Zintegrowany zbiornik na olej z wziernikiem
Zintegrowany zbiornik na olej z wziernikiem
Poziom napełnienia jest dobrze widoczny i łatwy do odczytania. Pokrywa zbiornika z olejem zapobiegająca wyciekom.
Zintegrowane klucze
  • Umożliwia szybkie ponowne napinanie łańcucha.
  • Łatwa wymiana łańcucha i prowadnicy.
Szybka i wydajna
  • Wyższa prędkość łańcucha 23 m/s zapewnia szybsze i precyzyjniejsze cięcia.
  • Wysoka wydajność na równi z urządzeniami spalinowymi, nawet w przypadku cięcia twardego drewna.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Wyjątkowo oszczędna z uwagi na brak kosztów eksploatacji, np. kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prowadnik (mm) 400
Prędkość łańcucha (m/s) 23
Podziałka łańcucha 3/8″
Grubość ogniwa napędowego 1,3 mm / 0,050"
Ilość ogniw prowadzących 56
Pojemność zbiornika oleju (ml) 160
Napęd Silnik bezszczotkowy
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 7,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (cięć) maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Długość kabla ładowarki (m) 1,2
Waga bez akcesoriów (kg) 4
Waga z opakowaniem (kg) 9,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 880 x 210 x 250

Zakres dostawy

  • Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Prowadnik
  • Łańcuch piły
  • Zabezpieczenie łańcucha
  • Automatyczne smarowanie łańcucha
  • Hamulec łańcucha
  • Wskaźnik poziomu oleju

Wyposażenie

  • Akumulator: Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka 36 V Battery Power+ (1 szt.)
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp Pack
Akumulatorowa piła łańcuchowa CS 400/36 Bp Pack

Wideo

Zastosowania
  • Idealna do prac wokół domu, w ogrodzie, do cięcia niedużych ilości drewna opałowego
  • Do oczyszczania terenu po nawałnicach oraz ścinania małych i średnich drzew
  • Do pielęgnacji drzew i żywopłotów w parkach i obszarach miejskich
  • Do prac stolarskich, takich jak cięcie na wymiar lub cięcie belek na długość
  • Nadaje się do używania w zamkniętych pomieszczeniach
Akcesoria
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