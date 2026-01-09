Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel kopplingen för inomhuskranar för anslutning av en trädgårdsslang. Denna högkvalitativa, universella krankoppling för inomhuskranar passar alla standardslangar för trädgården och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Den robusta innergängan av mässing med gängskydd säkerställer enkel anslutning. Denna krankoppling är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.