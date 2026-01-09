Krananslutning till inomhuskranar
Gör det möjligt att ansluta en trädgårdsslang till inomhuskranen. Invändig och utvändig gänga i mässing för säker anslutning. Skydd för enkel hantering.
Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel kopplingen för inomhuskranar för anslutning av en trädgårdsslang. Denna högkvalitativa, universella krankoppling för inomhuskranar passar alla standardslangar för trädgården och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Den robusta innergängan av mässing med gängskydd säkerställer enkel anslutning. Denna krankoppling är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Fäste med innergänga av mässing
- Garanterad robusthet.
Gängskydd
- För enkel fastsättning
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G3/4
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|54 x 34 x 34
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg