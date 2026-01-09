Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas

För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i många olika lägen. Max. ytkapacitet 220m2.

Oscillerande vattenspridaren OS 3.220 för bevattning av medelstora och stora områden och trädgårdar. Bevattningsytan kan regleras gränslöst – maximal bevattningsyta 220 m². Den innovativa vattenspridaren med extremt tålig turbin. Kärchers vattenspridare finns tillgängliga med bas i form av spetsar eller medar. De nya oscillerande vattenspridarna från Kärcher är numera ännu enklare att använda. De är försedda med integrerat stänkskydd som möjliggör smidig utplacering och inställning utan att man blir blöt. Kärchers vattenspridare är försedda med det beprövade klicksystemet och är enkla att koppla till trädgårdsslangar. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!

Egenskaper och fördelar
Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas: Steglös räckviddsreglering
Steglös räckviddsreglering
Exakt bevattning.
Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas: Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
För enkel förvaring/upphängning.
Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas: Inklusive rengöringsnål
Inklusive rengöringsnål
För enkel rengöring av munstyckena
Mycket slitstark utrustning
  • För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
Specifikationer

Tekniska data

Spridningsområde (2 bar) 45 - 120 m²
Spridningsområde (4 bar) 80 - 220 m²
Spolbredd (2 bar) (m) 9
Spolbredd (4 bar) (m) 13
Ytkapacitet (2 bar) (m) 5 - 14
Ytkapacitet (4 bar) (m) 6 - 17
Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 450 x 136 x 86
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • Gräsmatta
