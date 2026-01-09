Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas
För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i många olika lägen. Max. ytkapacitet 220m2.
Oscillerande vattenspridaren OS 3.220 för bevattning av medelstora och stora områden och trädgårdar. Bevattningsytan kan regleras gränslöst – maximal bevattningsyta 220 m². Den innovativa vattenspridaren med extremt tålig turbin. Kärchers vattenspridare finns tillgängliga med bas i form av spetsar eller medar. De nya oscillerande vattenspridarna från Kärcher är numera ännu enklare att använda. De är försedda med integrerat stänkskydd som möjliggör smidig utplacering och inställning utan att man blir blöt. Kärchers vattenspridare är försedda med det beprövade klicksystemet och är enkla att koppla till trädgårdsslangar. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Steglös räckviddsregleringExakt bevattning.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtagetFör enkel förvaring/upphängning.
Inklusive rengöringsnålFör enkel rengöring av munstyckena
Mycket slitstark utrustning
- För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
Specifikationer
Tekniska data
|Spridningsområde (2 bar)
|45 - 120 m²
|Spridningsområde (4 bar)
|80 - 220 m²
|Spolbredd (2 bar) (m)
|9
|Spolbredd (4 bar) (m)
|13
|Ytkapacitet (2 bar) (m)
|5 - 14
|Ytkapacitet (4 bar) (m)
|6 - 17
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 136 x 86
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta
Tillbehör
