Industriell dammsugare IVR 35/24-2 Sc Me
Kraftfull IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industridammsugare för applikationer med fint damm. Idealisk för underhållsstädning i verkstäder och produktionshallar.
Extra låg och kompakt ingångsnivå IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industridammsugare med filterteknik av dammklass M, som säkerställer säker dammsugning av små mängder fina spån samt brännbart och farligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Den robusta designen och dammsugarens lilla fotavtryck säkerställer en lång livslängd i tuff daglig verksamhet i industriella miljöer. Med två kraftfulla bypassmotorer är maskinen idealisk för underhållsrengöring i verkstäder eller produktionshallar. Ett internt förstärkt fickfilter med stor filteryta (1,4 m²) och effektiv filterrengöring, samt ett cyklonliknande förseparationssystem, säkerställer tillförlitlig upptagning av fint damm. Den rostfria uppsamlingstanken är ansluten till dammsugaren med hjälp av en praktisk och lättmanövrerad nedsättningsmekanism. Den intelligenta ljuddämpningen minskar driftljudet utan att kompromissa med prestanda. Tack vare högkvalitativa hjul och små dimensioner imponerar IVR 35/24-2 Sc Me M ACD med suverän manövrerbarhet och maximal mångsidighet.
Egenskaper och fördelar
ACD – Applied for Combustible DustFör säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Särskilt robust, särskilt flexibelMed praktisk, flyttbar sugslangsport/rörböj. Trots sin mycket kompakta design har den många alternativ för att bära tillbehör. Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorerFör kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Bekväm, manuell filterrengöring
- Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov.
- Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet.
- Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med stort fickfilter
- För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
- För säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm
- Filtrets speciella geometri förhindrar att fastsugna partiklar fastnar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Behållarvolym (l)
|35
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Kabellängd (m)
|10
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,4
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|53
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|54,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|740 x 580 x 1105
Standardutrustning
- Huvudfilter: Påsfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
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Användningsområden
- För uppsugning av mindre mängder brännbart och hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)