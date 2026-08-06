Extra låg och kompakt ingångsnivå IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industridammsugare med filterteknik av dammklass M, som säkerställer säker dammsugning av små mängder fina spån samt brännbart och farligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Den robusta designen och dammsugarens lilla fotavtryck säkerställer en lång livslängd i tuff daglig verksamhet i industriella miljöer. Med två kraftfulla bypassmotorer är maskinen idealisk för underhållsrengöring i verkstäder eller produktionshallar. Ett internt förstärkt fickfilter med stor filteryta (1,4 m²) och effektiv filterrengöring, samt ett cyklonliknande förseparationssystem, säkerställer tillförlitlig upptagning av fint damm. Den rostfria uppsamlingstanken är ansluten till dammsugaren med hjälp av en praktisk och lättmanövrerad nedsättningsmekanism. Den intelligenta ljuddämpningen minskar driftljudet utan att kompromissa med prestanda. Tack vare högkvalitativa hjul och små dimensioner imponerar IVR 35/24-2 Sc Me M ACD med suverän manövrerbarhet och maximal mångsidighet.