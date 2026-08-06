Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD

Industridammsugaren IVR 40/30 Sc M ACD: Idealisk för fint och brännbart damm i icke-explosiva produktionsområden och på produktionsmaskiner.

Industridammsugaren IVR 40/30 Sc M ACD för användning i icke-explosiva områden har en slitstark sidokanalfläkt, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning i produktionsmiljöer. Den tillförlitliga upptagningen av fint och jämnt brännbart damm garanteras av ett internt förstärkt fickfilter (dammfilterklass M) med stor filteryta (1,75 m²), effektiv filterrengöring och ett cyklonliknande förseparationssystem. Behållaren har en lättmanövrerad nedsättningsmekanism. Tack vare den integrerade ljuddämparen reduceras driftljudet till ett minimum. Den robusta designen lovar en lång livslängd – även i tuff industriell daglig drift.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD: ACD – Applied for Combustible Dust
ACD – Applied for Combustible Dust
För säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD: Särskilt robust, särskilt flexibel
Särskilt robust, särskilt flexibel
Med praktisk, flyttbar sugslangsport/rörböj. Trots sin mycket kompakta design har den många alternativ för att bära tillbehör. Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD: Slitstark turbin med sidokanalsutblås
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
Med 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar. För stark sugkraft och livslängd på minst 20 000 timmar. Optimalt lämpad för mobil användning i flerskiftsdrift.
Bekväm, manuell filterrengöring
  • Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov.
  • Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet.
  • Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med stort fickfilter
  • För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
  • Också lämplig för stora mängder löst damm
  • Filtrets speciella geometri förhindrar att fastsugna partiklar fastnar.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 88 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Behållarvolym (l) 40
Behållarmaterial Metall
Nominell effekt (kW) 3
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 50
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 62
Kabellängd (m) 7,5
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 1,75
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 123
Vikt inkl. förpackning (kg) 123,8
Mått (L × B × H) (mm) 855 x 715 x 1530
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD
Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD
Videos
Användningsområden
  • För uppsugning av mindre mängder brännbart och hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Tillbehör