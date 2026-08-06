Industridammsugaren IVR 40/30 Sc M ACD för användning i icke-explosiva områden har en slitstark sidokanalfläkt, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning i produktionsmiljöer. Den tillförlitliga upptagningen av fint och jämnt brännbart damm garanteras av ett internt förstärkt fickfilter (dammfilterklass M) med stor filteryta (1,75 m²), effektiv filterrengöring och ett cyklonliknande förseparationssystem. Behållaren har en lättmanövrerad nedsättningsmekanism. Tack vare den integrerade ljuddämparen reduceras driftljudet till ett minimum. Den robusta designen lovar en lång livslängd – även i tuff industriell daglig drift.