Industriell dammsugare IVR 40/30 Sc M ACD
Industridammsugaren IVR 40/30 Sc M ACD: Idealisk för fint och brännbart damm i icke-explosiva produktionsområden och på produktionsmaskiner.
Industridammsugaren IVR 40/30 Sc M ACD för användning i icke-explosiva områden har en slitstark sidokanalfläkt, vilket gör den idealisk för kontinuerlig användning i produktionsmiljöer. Den tillförlitliga upptagningen av fint och jämnt brännbart damm garanteras av ett internt förstärkt fickfilter (dammfilterklass M) med stor filteryta (1,75 m²), effektiv filterrengöring och ett cyklonliknande förseparationssystem. Behållaren har en lättmanövrerad nedsättningsmekanism. Tack vare den integrerade ljuddämparen reduceras driftljudet till ett minimum. Den robusta designen lovar en lång livslängd – även i tuff industriell daglig drift.
Egenskaper och fördelar
ACD – Applied for Combustible DustFör säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm Följer IEC 60335-2-69 standarden
Särskilt robust, särskilt flexibelMed praktisk, flyttbar sugslangsport/rörböj. Trots sin mycket kompakta design har den många alternativ för att bära tillbehör. Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
Slitstark turbin med sidokanalsutblåsMed 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar. För stark sugkraft och livslängd på minst 20 000 timmar. Optimalt lämpad för mobil användning i flerskiftsdrift.
Bekväm, manuell filterrengöring
- Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov.
- Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet.
- Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med stort fickfilter
- För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
- Också lämplig för stora mängder löst damm
- Filtrets speciella geometri förhindrar att fastsugna partiklar fastnar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Behållarvolym (l)
|40
|Behållarmaterial
|Metall
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|62
|Kabellängd (m)
|7,5
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,75
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|123
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|123,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Användningsområden
- För uppsugning av mindre mängder brännbart och hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)