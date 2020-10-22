Säkra kemiska processer
Kemikalieindustrin arbetar med en mängd aggressiva fasta ämnen och frätande vätskor, som ofta är explosiva och farliga. Säker uppsugning av sådana ämnen är en utmanande uppgift och kräver extremt pålitliga lösningar.
Användning:
- Rengöring av maskiner och arbetsstationer, särskilt sugning och dammsugning av (aggressiva) kemiska produkter så som gödningsmedel, pigmentpulver, vatten, rengöringsmedel o.s.v.
- Dammsugning av damm från tillverkningsprocesser, t.ex. under påfyllning av blandningsanläggningar
Utmaning:
- Olika dammsugningsjobb för smuts från mat, damm (explosivt, fritt flygande, självhäftande, vått), fetter, oljor, proteiner, vätskor
- Förhindra risken för dammexplosioner
- Uteslut korskontaminering, bakteriell kontamination, smakförändringar
Result:
- Production processes are kept clean and downtimes are minimised
- Reliable suction of explosive dust by machines with ATEX certification
- Durable, reliable, compact and economical solutions
- Effective filters and filter cleaning